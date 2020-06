Héctor Suárez, el comediante que puso en jaque a la política nacional

El pueblo mexicano se encuentra de luto ante la pérdida de Héctor Suárez, quien se valió de la comedia para criticar las situaciones políticas, sociales y económicas que en los últimos décadas no han dejado que el país avance.

El artista murió ayer martes a los 81 años de edad, según confirmó su familia en un comunicado. Aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabía que Suárez, nacido en la Colonia Obrera de la Ciudad de México, había padecido cáncer en la vejiga el año pasado, el cual había superado.

"Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación", se lee en el mensaje en el que la familia pidió respeto.

Héctor Suárez dejó un gran legado en el cine, teatro y televisión. Éste último, sin duda, fue su fuerte ya que le permitió presentar personajes que hacían denuncia social y escapaban de las normas de censura establecidas en las época de los ex presidentes, Miguel de la Madrid o Carlos Salinas de Gortari.

Seguramente, usted rió y a la vez generó conciencia con "El no hay", "Zoyla", "Flanagan", "El Burócrata" y por supuesto con "El negro Tomás", un mulato que manejaba el doble sentido con la inocencia de un infante.

Lo políticamente incorrecto guiaban las rutinas de este gran genio de la comedia que la última vez que visitó Torreón fue en diciembre del 2016. En el Teatro Isauro Martínez presentó un show junto con su hijo Héctor Suárez Gomís denominado Los locos Suárez, en esa ocasión tundió al entonces presidente electo de EU, Donald Trump, a quien calificó de , "Imbécil, güero de mierda con pelo pintado de rubio panochero y cara de trasero de mandril" .

Crítico de los malos gobernantes, Suárez nunca puso filtro al señalar las faltas de los políticos y sin reservas les mostraba su repudio. El ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira no se salvó de los comentarios de este comediante, el cual, precisamente, en una rueda de prensa previa a su presentación en el TIM aprovechó para despotricar contra él: "Yo dejaría de ser Héctor Suárez, si no dijera algo político, nos han dado mucho material los bandidos, los ladrones y los sinvergüenzas como su exgobernador-Humberto Moreira-", comentó.

Luego, en el show volvió a atacar a Moreira y también a otros políticos como el ahora ex presidente, Enrique Peña Nieto. "En México tenemos ratas de primera línea como lo son Peña Nieto, Moreira, Duarte, Borge, Padres, Calderón, Medina; pin... bola de rateros. Peña no sabe ni nunca sabrá los títulos de los libros que cambiaron su vida y tampoco sabrá cómo desaparecieron los 43 normalistas" , exclamó en aquel momento.

Cabe destacar que en 2013, el comediante denunció que él y su familia recibieron amenazas de muerte por realizar sátira política contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) luego de hacer un sketch donde pedía al mandatario "de la manera más atenta" que renunciara.

La denuncia la hizo en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en la que narró diversos actos de intimidación sufridos. También lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante su vida, Héctor Suárez Hernández fue un actor que se caracterizó por ejercer a través de sus discursos y proyectos una fuerte crítica social y política. El también comediante no temía exponer sus ideales frente a las cámaras o un público expectante.

Sus inicios fueron en el llamado Teatro de tesis, junto a actores como Alejandro Jodorowsky y Susana Alexander, el concepto ponía en la mesa problemáticas sociales mediante los debates de los personajes.

En 1986 estuvo al frente de uno de los primeros programas de sátira política y crítica social de la televisión nacional de México: ¿Qué nos pasa?, donde a través de sketches se abordaban temas como los prejuicios, el acoso y la segmentación. Participó como director y actor principal de este programa.

"Los políticos son los mejores comediantes en cualquier país; son unos cínicos y unos sinvergüenzas, lo digo en serio y hablo parejo, el que no roba de una manera, roba de otra", afirmó alguna vez Suárez para un medio nacional.

El programa solo estuvo al aire un año y posteriormente fue vetado de Televisa, según declaró Suárez, por inconformidad de los entonces presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En 1998 el veto se terminó y Suárez pudo volver a realizar una nueva temporada del mismo programa, que duró hasta el año 2000, cuando de nuevo hubo una acción de censura, pero ahora por el presidente de la televisora, Emilio Azcárraga Jean.

A pesar de su postura radical, Suárez siempre trató de mantenerse lejos de las relaciones políticas directas, por considerar que este ámbito estaba permeado por la corrupción, hasta que en la primera mitad del año 2015 fue parte del Partido Encuentro Social (PES) porque, consideró que este partido estaba fundado por "gente que no es política ni desertora de otros partidos, lo que ofrece a la ciudadanía confianza y esperanza".

De forma gratuita participó como imagen del partido previo a las elecciones del siete de junio pero en septiembre se retiró, cuando el partido ya había conseguido su registro nacional.

"Daré una explicación y ofreceré una disculpa pública a todo aquel que me siguió con la esperanza de salvar a México", escribió entonces en su cuenta de Twitter.