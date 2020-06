No debemos aflojar en ningún sentido: titular de la Jurisdicción Sanitaria

"La gente tiene que ser responsable de su salud y su integridad. Veo muchas personas en la calle sin su cubrebocas cuando no debemos aflojar en ningún sentido", afirma César del Bosque, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. VI del estado.

En esta contingencia por el COVID-19, dice el servidor público, nadie en particular tiene la culpa, es una situación que se presentó a nivel mundial en la que todos deben hacer lo que les corresponde; autoridades y ciudadanía, todos en estrecha colaboración.

Destaca que no hay antecedentes sobre este virus, no hay bibliografía, de tal manera que todo es nuevo y se va aprendiendo en el camino, "pero cada quien debe asumir su responsabilidad y hacer lo que le corresponde a base de esfuerzos".

Del Bosque explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la que va marcando las directrices a seguir, a fin de lograr el menor impacto posible y las recomendaciones se han hecho extensivas a toda la población a través de los medios de comunicación.

Reiteró que esta situación no es culpa de las autoridades municipales, estatales o federales, es un problema en el que toda la sociedad está inmersa y cada quien debe hacer lo que le corresponde para su mitigación.

Sobre el regreso a las actividades económicas y productivas, considera que se tiene que trabajar y volver a la nueva normalidad de manera gradual, cuidando todos los aspectos y medidas preventivas para no provocar una situación que pudiera salirse de control.

"No podemos seguir manejándonos como si no pasara nada, hay que estar conscientes que sí está pasando un problema que nunca se esperaba", mencionó.

Sin antecedentes

