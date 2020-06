Mantendrán abiertos los parques y plazas de Torreón

Durante junio los espacios como la Alameda Zaragoza, Línea Verde, Plaza de Armas y el Bosque Venustiano Carranza de Torreón seguirán abiertos a la ciudadanía. Fue uno de los acuerdos de la más reciente reunión del Subcomité Regional de Salud de La Laguna, celebrada el pasado lunes en la ciudad de Torreón.

Las autoridades precisaron que por el momento las únicas actividades prohibidas al aire libre son las de celebración masiva, congregaciones religiosas, así como deportes de contacto.

A pregunta expresa de El Siglo de Torreón, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó que las autoridades locales y estatales han determinado permitir el uso diario de las plazas, parques y áreas a cielo abierto, siempre y cuando se tenga una procuración de la distancia social, uso de cubrebocas y otras precauciones sanitarias elementales.

"En el caso de la Línea Verde y del Bosque, en otras regiones lo que no son los deportes de contacto se han ido liberando también, habíamos acordado no hacerlo, vamos a platicar con el alcalde si podemos seguir o restringir...En el caso ya de los lugares donde la gente va a caminar y lo hace con distancia, los hemos estado liberando en el resto del estado, como la infraestructura deportiva de los deportes de contacto no la vamos a liberar de momento, al menos los espacios del aire libre, donde puede caminar la gente con distancia, pues hemos estado tratando ya de liberarlos", explicó.

Riquelme precisó que ese tipo de actividades son de "las pocas" que se pueden considerar seguras, siempre que se eviten aglomeraciones, principalmente en bancas, juegos infantiles y canchas como tal.

No obstante, dijo que ello no significa que no se siga privilegiando el resguardo sanitario como principal medida para evitar el contagio, pues al menos en la ciudad de Torreón los contagios mantienen su índice al alza.

También pidió a la población no aglomerarse en espacios como bancos, edificios de gobierno y otros establecimientos, al menos hasta que la contingencia sanitaria en Coahuila sea de menor impacto.

"No podemos tampoco contradecirnos, o sea, ahorita ya están abiertos los campos de golf bajo un protocolo, entonces van a distancia y van recuperando poquito de lo que se hacía anteriormente pero con las medidas y cuidados necesarios".

Hasta las 19:00 horas de ayer martes la ciudad de Torreón se mantenía a la cabeza de los contagios de COVID-19 en Coahuila con 340 casos, de los cuales 41 son personas hospitalizadas y 11 han fallecido.

Vigilancia

Plazas y parques seguirán abiertos, pero con vigilancia. * El uso de cubrebocas es estrictamente necesario. * Se deben evitar aglomeraciones en ese tipo de espacios. *Al hacer deporte se debe evitar escupir, tocar rejas y recostarse en el suelo. *Habrá vigilancia de las autoridades locales.