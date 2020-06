Urgen líderes a una reactivación sostenible

Líderes y personalidades latinoamericanas publicaron la declaración "Principios para un futuro sostenible de América Latina, en tiempos de pandemia y crisis planetaria", que promueve recomendaciones para el renacer sostenible de la región.

Refieren que en los últimos 30 años aumentó exponencialmente nuestra conectividad global, incrementando la exposición a riesgos sistémicos como lo evidencia la pandemia (COVID-19) y, en el mismo periodo, hemos comprobado la debilidad de nuestros sistemas de gobernanza.

La institucionalidad democrática, republicana, ambiental y de salud en la mayoría de nuestros países se encuentra deteriorada y no cuenta con la infraestructura mínima necesaria para enfrentar los desafíos de un planeta con más de 7 mil 500 millones de seres humanos afincados principalmente en centros urbanos, casi de espaldas a sus ambientes rurales y naturales.

Esta fragilidad institucional expone aún más a los sectores vulnerables, como las comunidades rurales y asentamientos urbanos precarios, agrega la declaración.

COVID-19 se asocia a varios factores señalados reiteradamente por la comunidad científica como causantes probables de enfermedades, muertes y catástrofes regionales y globales, como la pérdida de hábitats naturales de ciertas especies de fauna; el consumo de especies de fauna silvestre y su comercio; el calentamiento global, y la baja calidad del entorno ambiental en la mayoría de los países.

Señalan que es preciso encaminar al mundo a un nuevo "renacimiento", en donde el planeta y sus límites sean el marco esencial de las decisiones políticas y económicas para garantizar la vida y el bienestar de la humanidad y de la diversidad de organismos que la hacen posible y duradera.

Debe generarse un nuevo "acuerdo por la naturaleza y las personas" que plantee los compromisos de los Estados hacia un nuevo marco efectivo para revertir los procesos de pérdida y deterioro de las condiciones naturales del planeta.

América Latina tiene una responsabilidad singular en la tarea de reconectarnos con la naturaleza y el sistema de la vida y adoptar el contrato social necesario para sustentar la paz, dignidad, integridad y la vida de las personas con la promesa de un desarrollo sostenible y duradero.

Refieren que en 2019, movilizaciones globales convocaron a millones de personas que pidieron cambios sustanciales en nuestro sistema de vida, y lo vivido en esta pandemia global demuestra que sí es posible realizar cambios estructurales.

El mundo no será igual al salir de esta pandemia. Confiamos en la capacidad y sensibilidad de las actuales y futuras generaciones de crear condiciones para alcanzar un futuro común radicalmente diferente, en el cual la especie humana asuma su responsabilidad del cuidado de la naturaleza, a partir del conocimiento científico.

Los proponentes de la Carta Abierta fueron Yolanda Kakabadse, de Ecuador, ex presidenta de UICN y WWF; Jorge Caillaux, de Perú, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; Manuel Pulgar Vidal, Perú, líder global de Clima y Energía, de WWF Internacional; Rafael Asenjo, Chile, ex presidente del Tribunal Ambiental de Santiago de Chile; Pedro Tarak, Argentina, cofundador de Sistema B; Miguel Pellerano, Argentina; Juan Dumas, Argentina, Meliquina Ltd.; Ramiro Fernández, Argentina, director de Cambio Climático, de Fundación Avina, e Ignacio Pérez, Ecuador, de Seriva.

Nuevo orden mundial

*1. El conocimiento científico debe sustentar las decisiones. La ciencia debe orientar la cooperación y las decisiones políticas, económicas y ambientales. La inversión en investigación y desarrollo debe estar en el centro de las prioridades económicas de entidades públicas y del sector privado. *2. La solidaridad debe guiar la respuesta ante las crisis globales. *3. Avanzar hacia una economía del bienestar no solo del crecimiento. Las decisiones sobre "los planes de estímulo económico" deben fortalecer nuestra capacidad de resiliencia, restaurar los sistemas naturales y acelerar la transición hacia una economía del bienestar dentro de los límites planetarios. *4. Renovar los compromisos climáticos y de biodiversidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es prioritario vincular los planes económicos de recuperación con las Estrategias de Largo Plazo de "Emisiones netas Cero", acelerando la transición energética, las soluciones basadas en la naturaleza y el desarrollo de una sociedad resiliente. *5. Poner el desarrollo de la tecnología al servicio de las soluciones y encuadrada en los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y el derecho a la privacidad de la información. *6. Revisión del rol del Estado y de la gobernanza a todo nivel, para asegurar el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas. *7. Desarrollar nuevos modelos de negocios que integren objetivos económicos, ambientales y sociales. En el renacimiento de una nueva economía sostenible, el papel del sector empresarial es crucial.