Postergan giras por COVID-19

El coronavirus ha obligado a los Gobiernos de los estados de Coahuila y Durango a posponer sus giras a China hasta pasada la contingencia, por lo que las giras para la atracción de inversiones están detenidas hasta que se cuente con un control de la pandemia que permita el traslado con seguridad.

Gustavo Kientzle Baille, encargado de despacho en la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, aseguró que en la actualidad se realizan reuniones de forma virtual con los funcionarios mexicanos en los países asiáticos, a fin de avanzar en las gestiones y que se puedan concretar las inversiones deseadas para la entidad.

Admitió que no hay una fecha definida para la reanudación de las giras, sin embargo, indicó que estas inversiones son muy necesarias para la generación de empleos, otro de los temas que han sido afectados por la pandemia. Tan solo en La Laguna de Durango se estima una pérdida de dos mil empleos formales, según las estadísticas del IMSS, mientras que en Torreón serían cerca de cuatro mil, derivada de la contingencia.

Como se informó oportunamente, tanto el Gobierno del estado de Durango como el de Coahuila tenían programado visitar China en el presente año, a fin de reunirse con inversionistas que pudieran generar proyectos en las entidades, sin embargo, debido al tema del coronavirus, los viajes fueron aplazados.

"Ahorita obviamente todos los viajes los tenemos parados, vamos a esperar qué es lo que sigue, es importante que quede muy claro el tema de salud para volver a viajar, de momento no lo vamos a hacer, todo lo vamos a hacer digitalmente, el no poder viajar no quiere decir que no estamos en contacto con los países, embajadas y consulados de México en el extranjero, seguimos en este proceso, pero por ahorita tenemos que cambiar la manera de acercarnos con ellos", expresó Kientzle Baille.

Consideró que las visitas se podrían posponer hasta finales del presente año, pero indicó que esto sería "si bien nos va", pues una fuerte posibilidad es que sea hasta el 2021 cuando se reanuden este tipo de giras.