Disminuyen pacientes en el Centro de Integración Juvenil de Torreón

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón registró una baja en el número de pacientes por primera vez y una ligera reducción en el número de pacientes ordinarios, ya que se adoptaron mecanismos para mantener sus terapias y no interrumpir su tratamiento contra las adicciones.

Rafael Mora, director del CIJ Torreón, informó que lo que se suspendieron fueron las terapias grupales, así como los diversos talleres que congregaban a más de 200 personas en las instalaciones.

Asimismo, comentó que para el CIJ resulta difícil determinar si se incrementó el consumo de drogas en la población lagunera, ya que el centro no realiza este tipo de estudios.

"No tenemos datos así como si hay más gente que esté usando drogas, no lo podemos obtener porque no tenemos un estudio así, en lo que nos basamos es de acuerdo a los pacientes de primera vez que recibimos", comentó el director.

Mora comentó que desde el mes de abril, se comenzó a registrar una baja importante en cuanto al número de pacientes que acudían por primera vez, casi en un 50 por ciento.

Según datos del primer trimestre del año, mensualmente se recibían en promedio a 60 pacientes con algún problema de adicción, cifra que se redujo considerablemente en los últimos meses hasta alcanzar a 25 pacientes mensuales por primera vez.

El director del CIJ comentó que la atención al resto de los pacientes sigue a través de diversas opciones por parte de sus terapeutas, quienes les ofrecen el seguir sus encuentros ya sea a través de videollamada, por WhatsApp, llamada telefónica y también de forma presencial, siempre siguiendo las medidas de sanidad.

De acuerdo con Rafael Mora, cerca del 50 por ciento de los pacientes han preferido acudir a las instalaciones mientras que un 15 a un 20 por ciento a través de las diferentes plataformas y el resto ha decido esperar a que pase el riesgo.