Interponen denuncia en tribunal agrario

Leonor Garcia Morales y Ramon Galván Santellano, quienes dicen ser los propietarios de mas de cinco hectáreas, de unas 70, que dispusieron los representantes o socios de la empresa de energía renovable, Parque Solar Andalucía, interpusieron denuncias ante el Tribunal Unitario Agrario de la Comarca Lagunera de Coahuila, al enterarse que una extensión de sus terrenos ejidales habian sido "invadidos", aseguran que de manera ilegal por dicha empresa puesto que ellos no vendieron sus terrenos pero no obstante y se encuentran construidas torres y otra infraestructura en la zona.

Estos terrenos de ubican en el ejido La Crisis del municipio de Matamoros.

Ellos dicen que desconocen quién se tomó la facultad de "negociar" esa superficie de su propiedad, donde la empresa instaló torres de energía eléctrica y malla ciclónica en sus predios pero que con ellos, que son los propietarios no hablaron ni hubo ninguna asamblea donde fueran citados.

"De repente, hace aproximadamente ocho meses, vino alguien a mi casa -aquí en Matamoros- que para pagarme la renta de un terreno ejidal de mi propiedad, pero yo no acepté recibir una equis cantidad de dinero, simplemente porque yo no he hecho ningún contrato de arrendamiento, mucho menos he vendido o prestado algo", expuso Leonor García.

Por su parte, Ramon Galván mencionó que a él también le invadieron terrenos y al igual que a Leonor, situación de la que se dió cuenta posteriormente. Ambos acudieron a interponer sus querellas en el Tribunal Agrario.

"Mire, el señor presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador acaba de hacer oficial un decreto en el Diario Oficial de la Federación, donde trata, precisamente lo relacionado con la legalidad de las empresas que se dedican a la transformacion de energía renovable. Nosotros no nos negamos al diálogo y llegar a un buen acuerdo con los propietarios o representantes del Parque Solar Andalucía porque ya construyeron, pero con ellos, no con sus abogados, de lo contrario, vamos a pedir la revocación de permisos a dicha empresa y que nos devuelvan nuestros terrenos ejidales", expuso Galván Santellano.

Dijeron que de no recibir el apoyo y ante la indiferencia de los representantes del parque solar, viajarán a la ciudad de México a quejarse directamente ante a la Secretaría de Energía y todas las instancias involucradas.