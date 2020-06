Obispo celebra aniversario 25 de su ordenación sacerdotal

El obispo de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, celebró el aniversario número 25 de su ordenación sacerdotal con una eucaristía transmitida en redes sociales y atendiendo las recomendaciones sanitarias para evitar el COVID-19.

Ayer y durante su intervención, monseñor expresó que: "Mi padre Dios en su bondadosa misericordia me llamó al servicio del ministerio sacerdotal. Hoy nos unimos en la oración de acción de gracias, pongo en manos del Señor a todos aquellos que ayudaron a que este llamado de parte de Dios se hiciera realidad, a mi familia, a mis amigos, a los bienhechores, a todos y cada uno de los maestros y formadores que dando de sí, permitieron y lograron que este llamado se hiciera realidad en mi persona".

Dio gracias a Dios por todo el recorrido y dijo estar agradecido por todas las bondades que en el ministerio ha recibido y de manera muy especial, por estar al frente de la Diócesis de Gómez Palacio "la cual para mí ha sido el mayor regalo", expresó.

"Me siento sumamente agradecido por todas las atenciones y bondades, por todo el trabajo de la comunidad de Gómez, de los sacerdotes, de los laicos, de los religiosos que me animan a seguir en el ministerio entregándome para el bien de todos. Me encomiendo a la oración de cada uno de ustedes para que el Señor me dé la capacidad de discernimiento, de sabiduría y pueda así, con la ayuda de Dios, hacer su voluntad", señaló.

Monseñor nació en Ciudad de México un 27 de agosto de 1961. En 1986 ingresó al Seminario Conciliar de México siendo el 2 de junio de 1995 cuando recibió la Ordenación Sacerdotal de manos del cardenal Ernesto Corripio Ahumada, en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Jorge Estrada Solórzano ha sido decano del VII Decanato de la VII Zona Pastoral San Pablo Apóstol, vicario, párroco y rector en distintas parroquias, director de la Comisión para el Presbiterio de la Arquidiócesis de México, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, asignándole la sede titular de Pinhel y director de la Comisión Arquidiocesana para la tutela de menores y personas vulnerables de la Arquidiócesis Primada de México, entre otros.