Pensión a adultos mayores

Poco a poco han acudido los adultos a las instalaciones de Bienestar en el Palacio Federal, inquietos por saber cuándo recibirán su recurso, sin importar el riesgo que corren.

NúMERO Será en julio próximo cuando los miles de beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores reciban el pago correspondiente al bimestre julio y agosto, por lo que ya se diseña la estrategia para evitar aglomeraciones y en consecuencia, contagios de COVID-19, al ser una población vulnerable.

Cinthia Cuevas, delegada regional del gobierno federal en La Laguna, adelantó que podría ser en sedes y con previa cita, como se pudiera llevar a cabo la entrega de los pagos a los beneficiarios.

Aunque aún se desconoce la fecha exacta en la que habrá de iniciar el pago, aseguró que será en julio cuando los adultos mayores reciban su recurso económico.

Recordó que con motivo de la pandemia del coronavirus o COVID-19, se adelantó el pago del bimestre de mayo - junio, en abril y mayo, por lo que los adultos mayores recibieron lo correspondiente a cuatro meses con el propósito de que tuviera recurso suficiente para mantenerse en casa y así evitar la propagación del virus.

"El último operativo que se tuvo fue en los meses de marzo y abril, se pagaron marzo abril y se pagó por adelantado el bimestre de mayo y junio", comentó.

Cuevas recordó que fue a través de citas como se llevó a cabo el pago a los adultos mayores, a fin de evitar aglomeraciones en el Palacio Federal de Torreón, en donde también se adoptaron las medidas de sana distancia, así como la toma de temperatura a los beneficiarios y a sus acompañantes.

En ese tiempo, dijo, hubo adultos mayores que no acudieron a recibir su pago, acción que no puso en riesgo el recurso.

"Hubo adultos mayores que no acudieron, fueron muy pocos que no acudieron a cobrar por lo de la contingencia o porque estaban fuera de la ciudad; no nos han confirmado si se va abrir operativo para que ellos puedan cobrar".

