Trudeau guarda 21 segundos de silencio antes de dar respuesta a protestas en EUA

Durante esos 21 segundos, retransmitidos en directo por las principales cadenas de televisión del país, Trudeau intentó en varias ocasiones responder a la cuestión, en varios momentos con la mandíbula desencajada, hasta que finalmente y mirando fijamente a la cámara expresó su "horror y estupefacción".

"Todos miramos en horror y estupefacción lo que está pasando en Estados Unidos. Es un momento para unificar a la gente, pero es un momento para escuchar, para aprender que la injusticia continúa, a pesar de los avances en los últimos años y décadas", respondió Trudeau.

"Y es un momento para que los canadienses reconozcamos que nosotros también tenemos problemas. Que los canadienses negros, que los canadienses de minorías se enfrentan cada día a discriminación. Hay una discriminación sistémica en Canadá", añadió el primer ministro canadiense.

Cuando el periodista insistió en que sus palabras no respondían a la pregunta sobre las acciones de Trump, Trudeau señaló que su labor es proteger a los canadienses.

Aunque varios integrantes del Gobierno de Trudeau han expresado en las últimas horas su preocupación por lo que está sucediendo en Estados Unidos, ninguno de los ministros canadienses ha osado criticar las acciones de Trump.

La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, también evitó contestar este martes a una pregunta sobre Trump y las protestas.

Freeland decidió redirigir la cuestión a la discriminación que existe en Canadá. Incluso durante un debate que se produjo hoy en la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense para tratar sobre las protestas en Estados Unidos, los líderes políticos canadienses evitaron referirse a las acciones de Trump.

Desde la llegada al poder de Trump, Trudeau ha intentado inmiscuirse en la política doméstica de Estados Unidos. Trudeau también ha procurado evitar enfrentamientos con el visceral presidente estadounidense.

A pesar de ello, los dos dirigentes han tenido encontronazos, como al final de la Cumbre del G7 celebrada en 2018 en Canadá, que Trump abandonó abruptamente después de que Trudeau criticase la decisión de Washington de aducir razones de seguridad nacional para imponer tarifas al acero y aluminio canadiense.

Trump dijo que Trudeau fue "dócil y blando" durante la cumbre pero que durante su rueda de prensa final "insultó" a Estados Unidos. En respuesta a la rueda de prensa de Trudeau, Trump retiró su firma del comunicado conjunto de la reunión.

