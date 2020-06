Warner Bros ofrece gratis Just Mercy para 'aprender más sobre el racismo'

El filme dirigido por Destin Daniel Cretton, estrenado en 2019, se centra en la figura real del abogado Bryan Stevenson (interpretado por Michael B. Jordan), conocido por su incansable labor por los derechos de los afroamericanos encarcelados en EUA.

La historia narra el caso de "Walter McMillian" (Jamie Foxx), un ciudadano de Alabama que fue condenado por asesinato pese a contar con una coartada, ya que se encontraba en una celebración con decenas de vecinos en el momento en el que se produjo el crimen.

"Creemos en el poder de las historias", sostiene el comunicado de la compañía. "Nuestra película (…) es una de las herramientas que podemos ofrecer de forma humilde a aquellos interesados en aprender más sobre el racismo sistémico que plaga nuestra sociedad", agrega.

El anuncio llega tras varias jornadas de multitudinarias manifestaciones en el país tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

"Para ser parte activa del cambio que nuestro país está buscando de forma desesperada, los animamos a aprender más sobre nuestro pasado y las incontables injusticias que nos han llevado adonde estamos hoy", continúa el comunicado.

We believe in the power of story. #JustMercy is one resource we can offer to those who are interested in learning more about the systemic racism that plagues our society. For the month of June, #JustMercy will be available to rent for free on digital platforms in the US. @eji_org pic.twitter.com/3B2IHMNk7E