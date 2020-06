'No uses esta imagen como fondo de pantalla', podría colapsar el sistema del celular

El usuario 'Ice universe', dio a conocer por medio de Twitter el peligro que puede representar la mencionada imagen que muestra un paisaje al atardecer para algunos dispositivos, especialmente para Samsung, Google, Nokia, Xiaomi y Huawei.

"Advertencia. Nunca coloque esta imagen como fondo de pantalla, especialmente para usuarios de teléfonos móviles Samsung. Hará que su teléfono se bloquee ¡No lo intentes! Si alguien te envía esta foto, ignórala", agregó el usuario compartiendo el fondo de pantalla.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL