¿Qué esperar del estreno de la Voz Azteca 2020?

Con Belinda, María José, Ricardo Montaner y Christian Nodal como jueces, finalmente dará inició la nueva temporada de la competencia de canto la Voz Azteca, luego de posponerse su estreno a causa de la pandemia de COVID-19.

Si bien la intérprete de Sapito y el cantante de Me va a extrañar ya habían sido parte del programa como “coaches”, esta vez vuelven al show de telerealidad para acompañar a los nuevos rostros que estarán sentados junto a ellos en las sillas rojas, se tratan de María José y Christian Nodal, quienes harán su esperado debut.

No obstante, no son las únicas caras conocidas que se integran a la emisión de TV Azteca, pues el actor Eddy Vilard y la ex reina de belleza, Sofía Aragón, serán los anfitriones de La Voz.

Por si fuera poco, la producción tiene preparado un nuevo elemento en el programa, que busca elevar la competitividad, se trata del factor “bloqueo”, un botón extra en las sillas de cada uno de los jueces, que les permitirá restringir a otro de sus compañeros en su búsqueda por conseguir a las mejores voces.

Todo ello podrá verse a partir de este martes 2 de junio por la señal de Azteca Uno a las 7:30 pm.