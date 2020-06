Carlos Sainz cree que la F1 encontró una solución coherente para reactivar carreras

El español Carlos Sainz, piloto de McLaren (que la próxima temporada lo será de Ferrari) manifestó este martes, después de conocerse el anuncio oficial de las primeras ocho carreras del calendario del Mundial 2020, todas ellas en Europa, que "la Fórmula Uno ha encontrado una solución coherente y realista" y que "muchos", como él, necesitan "competir".

Sainz, de 25 años, que la pasada temporada acabó sexto un Mundial en el que firmó su primer podio en la categoría reina (al acabar tercero el Gran Premio de Brasil), efectuó estas declaraciones este martes a Radio Nacional de España (RNE).

El hijo del doble campeón mundial de rallys y triple ganador del Rally Dakar español de idéntico nombre, que se mostró ilusionado con su reciente fichaje por Ferrari -"un sueño hecho realidad que" lleva "persiguiendo desde pequeño y que es fruto del trabajo de todos estos años" valoró de forma positiva que el primer fin de semana de julio arranque, con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria), un Mundial marcado por las suspensiones y los aplazamientos derivados de la pandemia del COVID-19.

"Creo que, obviamente, todo esto viene de un trabajo de bastantes meses y después de muchas cancelaciones, en muchos países que han sufrido lo terrible de la pandemia del coronavirus", dijo.

"La Fórmula Uno ha encontrado una solución coherente, una solución que me parece optimista y a la vez realista. Y creo que estas primeras ocho carreras en Europa, si seguimos haciendo las cosas bien, manteniendo los niveles de concienciación y seguridad, para evitar el virus lo más posible; e intentar protegernos, se van a llevar a cabo sin ningún problema", afirmó el talentoso piloto madrileño acerca del arranque, dentro de un mes, del campeonato.

La FIA (Federación Internacional del Automóvil) anunció este martes que el Red Bull Ring de Spielberg acogerá las dos primeras pruebas, los días 5 y 12 de julio; una semana antes del Gran Premio de Hungría (el día 19), en las afueras de Budapest.

La mítica Silverstone (Inglaterra, Gran Bretaña) albergará las siguientes dos carreras, el 2 y el 9 de agosto, antes de que en Montmeló (Barcelona) se dispute, el 16 de ese mes, el Gran Premio de España. El Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, y el de Italia, en Monza, se disputarán en estos legendarios circuitos el 30 de agosto y el 6 de septiembre, respectivamente.

"Se va a poder competir, algo que muchos necesitábamos", explicó a RNE Sainz. "La industria lo necesita. Y seguro que mucha gente quiere empezar a disfrutar del deporte desde casa", añadió el hijo de 'El Matador', que opina que "un Mundial más corto hace que cada carrera cuente más" y que, por tanto, "va a primar hacer los menos errores posibles".

Acerca de la posibilidad, de que pudiese haber carreras con la parrilla invertida, con el fin de añadir emoción, Carlos indicó que les "asusta cambiar el deporte de una manera tan agresiva".

"Es como si en el fútbol, el que va primero, para darle emoción, empieza el partido uno a cero abajo", comparó. "Yo creo que lo de la parrilla invertida no hace falta; aunque en un deporte en el que hay unos equipos que son muy superiores a los demás puede ser una opción. No me importaría probar, experimentar este año. Habría que verlo. Pero puede que, al final, las carreras con parrilla invertida sean más divertidas; y eso sería un problema par la organización", precisó.

Sainz indicó en los micrófonos de Radio Nacional de España, que su pase a Ferrari, en 2021, le aportará de nuevo las sensaciones de poder volver a ganar, como hacía en las categorías previas a la F1.

"Uno siempre está preparado para volver a ganar. Y eso, en Ferrari, será una motivación extra", explicó el español, que antes de ingresar en la 'Scuderia', completará este año su segunda temporada con McLaren, motivo por el que ya se encuentra en Londres, aunque, debido a las medidas de seguridad a causa del coronavirus, no tiene previsto pasarse por la factoría de Woking.

"Hay que seguir en la misma línea del año pasado, que fue muy bueno", explicó Sainz respecto al equipo que dirige el alemán Andreas Seidl y que, junto al joven debutante inglés Lando Norris, él elevó el pasado año al cuarto puesto en el Mundial de constructores.

"Mejorando algunas cosillas se puede hacer otra temporada buena y seguir en la línea de los últimos años", apuntó.

"No vamos a pisar Woking, no vamos a pisar la fábrica, porque ya vamos a viajar bastante y queremos evitar posibles contagios", explicó Carlos en su entrevista con RNE desde la capital inglesa.

"Llegué hace un par de días y estoy trabajando con mi entrenador, sobre todo en el gimnasio. También quiero estar cerca del equipo, por si en algún momento tengo que ir al simulador o algo así", explicó Sainz. "McLaren es un equipo increíble, con un espíritu de familia que no había visto antes en la F1", añadió.

"Ferrari es un equipo histórico en el que todos los pilotos desean estar en algún momento de sus carreras. Junto con Mercedes y Red Bull está dominando la categoría. Y como a mí me gustaría ganar un campeonato del Mundo, ir allí implica tener las papeletas para intentarlo", manifestó Carlos Sainz.