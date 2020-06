Acusan a Lea Michele de racista

Todo inició por una publicación que Michel hizo en sus redes sociales pronunciándose sobre la muerte de George Floyd, donde utilizó el hashtag #BlackLivesMatter. "George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar", escribió.

Ware no desaprovechó la oportunidad para responderle, recordándole las acciones que habían tenido lugar en el set de filmación. “¿Recuerdas cuando hiciste mi primer concierto de televisión un infierno? Porque nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, estarías en mi peluca, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar una carrera en Hollywood", le dijo.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA