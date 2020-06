¿Cómo Héctor Suárez conoció a Pelé?

El actor Héctor Suárez, murió a los 81 años de edad.

Recordado por sus papeles de comedia en cine y televisión, principalmente en su programa "¿Qué nos pasa?", no fue un gran seguidor del deporte, es más en algunas ocasiones criticó el fanatismo que había en el país por el futbol.

"Cuando hay que reclamar por una injusticia (social) nos quedamos callados, pero qué tal si no nos marcan un penalti, ahí sí hasta salimos a la calle. Cuando nuestros derechos son violados o pisoteados, se quedan callados, pero qué tal el valor que tienen para gritarle puto... A un pobre deportista en el anonimato".

Uno de sus papeles en el mundo del deporte fue en la película "Atlético San Pancho", donde hizo el papel de Don Pepe, un viejo entrenador.

Su hijo, Héctor Suárez Gomís, recordó en Instagram a pesar de no ser un gran aficionado, "me hizo conocer a mi ídolo Miguel Marín (portero de Cruz Azul en los 70) y a Pelé".

En un partido "Pumas vs. Cruz Azul salí al campo tomado de la mano de Marín junto con todo el equipo. Eso lo consiguió mi papá".

Y para conocer a Pelé, "me llevó a comprar un traje, camisa y corbata, porque tenía que verme presentable ante el Rey Pelé. Me hizo que me colara a una entrevista que le estaba haciendo Jacobo Zabludovsky en un cine, para que me firmara mi autógrafo".