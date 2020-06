Investigarán entrega del Fondo Durango

El gobernador José Rosas Aispuro Torres, aceptó la separación temporal del cargo del secretario de Desarrollo Económico, Ramón Dávila Flores, para fortalecer y facilitar las tareas de investigación que realizará la Secretaría de Contraloría del Estado en torno a las reglas de operación que aplicó la Sedeco para la asignación de créditos del Fondo Durango a micro, pequeñas y medianas empresas durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19.

El anuncio se hizo ayer después de la polémica que se generó por el otorgamiento de estos apoyos y a las inconformidades sobre presuntos conflictos de interés. "Para que las cosas se hagan con la transparencia que se requiere, deberá participar también le propio comité del Fondo, que es quien determinó las reglas y desde luego los montos de asignación de dichos créditos", afirmó.

El mandatario indicó que toda la información relativa a los créditos ya se encuentra publicada en el Portal de Transparencia.

Aispuro Torres también solicitó indagar las fechas de apertura y la manera en que fueron asignados estos apoyos dentro del Fondo Durango, así como los criterios que se aplicaron para fijar los montos económicos que recibió cada una de estas empresas y cualquier posible conflicto de interés. "No lo voy a tolerar, si en estas acciones hubo otro tipo de intereses, vamos a actuar con toda contundencia, como ha sido el compromiso de este gobierno, actuar con transparencia, en este gobierno no se esconde nada, en este gobierno se actúa con toda transparencia", sostuvo.

Añadió que le pedirá al Comité del Programa de Fondo Durango que revise las reglas de operación y modifique los montos de los préstamos para hacer que se beneficie a un mayor número de personas.

"No son dádivas, no son recursos regalados, son recursos que los beneficiarios y las empresas tienen que reintegrar, pagar incluso los intereses que se acordaron en este comité para que se les pueda otorgar dichos créditos".

"Este gobierno no tiene nada qué ocultar, no somos iguales a los que se fueron, pero sabemos también que hay intereses oscuros, no soy ingenuo, sé de dónde vienen, sé que ahora se acercan los que se beneficiaron en el pasado, hoy están preocupados y posiblemente tengan razón, pero esa situación yo no la comparto, solo así se puede entender la manera perversa que se ha actuado por parte de quienes han utilizado recursos en el pasado y lo siguen haciendo para desplegar una campaña sucia en contra del gobierno y para ello, han mentido mal informando a la sociedad", puntualizó.

Comentó que será esta misma semana cuando se den a conocer los resultados de dicha investigación y que en caso de que existan irregularidades, se actuará conforme a derecho contra quien afecte el interés público.