Las palabras tienen la palabra

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Ipso facto, en el momento mismo, o sea que a la voz de ya, modus vivendi, el modo de vida, ad libitum, a lo que sea su voluntad.

Nuestra lengua madre es el latín y hoy, algunos milenios después, seguimos utilizando palabras y expresiones en esa lengua. Eso demuestra simplemente que nihil novi sub sole, que quiere decir que nada nuevo hay bajo el sol… ni bajo la luna y las estrellas.

Todavía nos referimos al recordatorio como un memorándum y al currículo le decimos currículum y a veces hasta currículum vitae que es el listado de puestos y estudios, profesiones u oficios que ha desempeñado uno en la vida.

El español es una lengua que viene siendo como una nieta del latín, como también lo son el francés, el italiano, el portugués, gallego, catalán, provenzal y algunas más que siguen vivas aunque ya se les murió la mamá. Son lenguas que ahora sí que no tienen madre porque su lengua madre el latín, después de haber estado in artículo mortis, o sea, a punto de entregar el equipo, finalmente las dio (las últimas respiradas) y ahora ya se encuentra descansando en la categoría de lengua muerta, o sea que requiescat in pace, descansa en paz… ¡muy bien!

El latín se llama así porque nace entre los que después serían los romanos y que provenían de la región del Lacio, localizada en el norte de Europa. Los latinos eran latinos porque venían del Lacio… lacio es así como el pelo lacio y que a mí me gusta andar de pelo lacio o cuando se siente uno lacio, lacio y no quiere hacer movimientos de ninguna clase porque le pesan los… años.

En aquellos tiempos, el latín era el non plus ultra, o como le dice mi tío: "es el mero non pelustra", pero así es mi tío, no le haga caso. Lo correcto es non plus ultra, que es el que, de plano, "no hay más allá"… nadie le gana o sea que entre varios elementos, el non plus ultra es el más chirindongo.

Verbi Gratia quiere decir "por ejemplo" y nuestra alma mater es el equivalente a "madre nutricia", o si usted quiere se lo dejo en nuestra nodriza que es la que nos alimentó cuando estábamos chiquillos y que aquí se aplica a la escuela donde hicimos los estudios de enseñanza superior, porque fue esa institución la que nos nutrió con conocimientos.

Todas estas palabras se siguen utilizando, lo que demuestra que el latín sigue vivo, o como dicen por ahí: "vivito y coleando".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA: María Refugio de Anda: ¿Qué es un cangilón?

LE RESPONDO: Un cangilón es un recipiente que sirve para trasladar líquidos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Cuando me siento a pensar lo único que consigo es… sentarme.