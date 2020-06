Tuvo al mejor TRI de la historia: 'Potro'

Las declaraciones de Juan Carlos Osorio fueron "a destiempo y contradictorias", expresó Raúl Gutiérrez, "El Potro", el único técnico mexicano que trabajó junto a quien dirigió a la Selección Mexicana entre 2015 y 2018.

"El Potro" es directo al decir que lo que dijo Osorio a un canal brasileño de deportes, fue para quedar bien.

"Fue a destiempo y contradictorias. A destiempo porque se dio hace dos años, hace mucho. Y fue por quedar bien con la prensa brasileña. Pudo haberlo matizado de otra manera… Y contradictorio porque si lleva 40 años preparándose para ganarle a Brasil, pues se le olvidó preparar al equipo mexicano para eso. Al final los equipos son mucho el reflejo del entrenador y ante Suecia los jugadores hicieron lo que él les pidió y miran lo que salió (la Selección fue goleada 3-0 por los suecos), para quedar en el segundo lugar del grupo y enfrentar a Brasil en octavos de final".

Gutiérrez, que compartió entrenamientos con el colombiano, opina que a Juan Carlos le faltó didáctica a la hora de compartir sus conocimientos.

"Mira… Tuve un maestro de química, era un genio, pero no sabía enseñar, su didáctica no le daba para eso. No es que sea el mismo caso con el profesor Osorio, quien es un tipo muy capaz desde el punto de vista de memoria, se sabe del nombre de todos los jugadores. Trataba de reflejar eso en los entrenamientos. Tenía una idea muy particular y la trato de llevar a cabo en México y quizá se le olvidó que el entrenador debe de entender la idiosincrasia y entender con quién está trabajando. Fueron contradictorias sus declaraciones en ese sentido, porque conociendo a sus jugadores, y viendo donde eran mejores, se empeñó en cambiarlos de posición".

-¿Ese fue su gran error; las rotaciones y cambiar las posiciones de los futbolistas?

"Tenía a la mejor Selección Mexicana de todos los tiempos, pero sí como en el 7-0 (contra Chile) conta Suecia, así le pasó contra Portugal en la Confederaciones… En los juegos donde hay que tomar decisiones concretas y rápidas, no se tomaron y no las tomó. Esa parte de aprendizaje ojalá les sirva para el futuro".

Al final, el Potro Gutiérrez no piensa que Juan Carlos Osorio le haya faltado al respeto al futbol mexicano.

"No lo creo, pero sí rompió un código del futbol que no sólo es válido en México, sino que aplica a nivel internacional… Su declaración, reitero, fue errónea y contradictoria".