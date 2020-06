VIBREMOSPOSITIVO

En nuestro día 38 meditamos con Mercedes Guzmán, enfocados en atraer y vivir en este estado de forma constante y para mantenernos positivos en todos los sentidos.

Además nos acompañó mi gran amiga Bety Galván, empresaria, coach de negocios y fundadora de Abundance Company, enfocados en dar herramientas a los negocios para su crecimiento, abriendo la mente de los empresarios para poder generar abundancia.

Bety nos cuenta que uno de los principios básicos para triunfar es compartir ganancias, ya que al abrir y compartir vas a generar más. Es una ley básica, incluso del mundo; mientras más das más recibes, mientras más repartes más ganancias para todos, quizá en menos proporción pero de otra forma no lo tendrías.

El siguiente tip de negocios se basa en cómo tu producto o servicio genera confianza, en esta nueva etapa que vivimos, debemos buscar las oportunidades. ¿Qué necesidades se tienen que satisfacer con este nuevo estilo de vida? ¿Qué está buscando la gente en estas adaptaciones a nuestro estilo de vida para que se sienta seguro o más cómodo?

Hablando del e-commerce y cómo hay que adaptarnos, si tu negocio no tiene este mercado online, ahora es el momento indicado. Para sobrevivir hay que adaptarse, porque además es una forma de expansión, ya que el mercado online es internacional. Hay miles de formas de pago, para lograrlo de manera virtual.

Ya que lograste adaptarte, comunícate con tus clientes o posibles clientes, y dales la confianza de entrega, forma de pago, de seguridad e higiene. Si ya tienes clientes, usa tu base de datos, ponte en contacto con ellos, déjales saber cómo estás funcionando ahora o de qué forma pueden seguirte comprando.

Cuando vendas tus productos, no te enfoques en venderle al cliente, enfócate en entender por qué lo necesita y ayúdale a entender por qué tú eres la mejor opción. La gente no quiere y no le gusta que le vendan, pero sí les gusta y encuentran placer en comprar. Ocupa este conocimiento a tu favor.

Estos tiempos difíciles pueden ser una gran oportunidad para renovarte o abrir tu mercado hacia lugares que quizá tenías olvidados. Enfócate en ellos y dirige tu mindset hacia la adaptación y la búsqueda de oportunidades, verás cómo con sólo ver las cosas de forma diferente se comenzarán a abrir puertas para ti y tu negocio.

Desde que conocí a Bety hace un par de años en Monterrey, noté que nos parecemos mucho, nos une una gran fuerza de querer transformar al mundo y tenemos claro que para poder lograrlo nuestra misión es ayudar al empresario a evolucionar como persona y generar abundancia interna para que logre impactar en su organización y colaboradores.

Recuerda seguirnos de lunes a viernes por Facebook live de vibremospositivo y en Instagram como jorge_lpz y vibremos_positivo.

Empresario, te interesa pensar fuera de la caja y potenciar tu organización, contáctame a [email protected]