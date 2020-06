Estancias infantiles, sin fecha para reanudar actividades

Las estancias infantiles en la Comarca Lagunera de Coahuila no tienen una fecha precisa para reactivar sus actividades. Aseguran que acatarán las medidas que las autoridades de Salud dispongan para tranquilidad de los padres de familia.

Ana Karen Botello, coordinadora de Estancias Infantiles en La Laguna de Coahuila, informó que aún no se tiene una fecha exacta para abrir. Aunque se estimaba que podría ser en el mes de agosto, aún no es seguro.

"Nosotros aquí en La Laguna todavía no vamos a aperturar. Estábamos esperando qué disposiciones tomaban las guarderías del IMSS para tomarlas como base y pues ellas tampoco van abrir", explicó la representante.

Se trata de 24 estancias las que se encuentran en espera de la indicación por parte de la autoridad para poder abrir sus puertas a los pequeños. Son una estancia en Francisco I. Madero, otra más en San Pedro, 4 en Matamoros y el resto en Torreón.

De acuerdo con Botello, dentro de las indicaciones que recibieron por parte de la Secretaría de Salud, era brindar solo el servicio al 40 por ciento de su población, así como mantener la limpieza de cada área y la sana distancia entre los pequeños.

"Entonces sí consideramos que ahorita no es lo más apropiado abrir porque han estado elevando los contagios en La Laguna. Constantemente estamos hablando pero quedamos en hablar otra vez a mediados del mes para ver cómo se iba desarrollando en el transcurso de estos días tanto los contagios como las indicaciones del Gobierno federal", dijo.

Si bien no es costeable el laborar con el 40 por ciento de los menores, por el momento no contemplan el cierre de estancias ni la reducción de su plantilla laboral. "No podemos recortar al personal por todas las acciones que debemos tomar como la limpieza", dijo Botello, quien espera que la situación mejore pronto.