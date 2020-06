Gómez Palacio y Lerdo, sin temor a los contagios de COVID-19

Alejandro González es locatario del mercado José Ramón Valdez de Gómez Palacio y aunque dice que sí cree en el coronavirus y que las muertes no son falsas, no le teme a los contagios.

Además, el cubrebocas lo utiliza poco porque se siente incómodo y no está acostumbrado. "¡No me siento a gusto!", expresó con una sonrisa.

-¿No teme contagiar a su familia?, se le preguntó.

-Pues no. El cubrebocas lo trae uno en la bolsa porque prácticamente en cualquier lugar ya te lo piden para entrar, cuando uno va al banco a feriar, aquí varios compañeros ya lo piden para entrar en los negocios pero así de traerlo todo el día, pues no, no estoy acostumbrado, solo lo uso cuando tengo que salir, nada más", dijo.

El comerciante tiene su negocio ubicado sobre la avenida Victoria. Se dedica principalmente a la venta de artículos escolares pero debido a la pandemia por el COVID-19 tuvo que comenzar con la venta de gel antibacterial y de cubrebocas.

¿Y qué le dicen sus clientes?

-Pues uno que otro me dice: 'usted que vende cubrebocas y no los usa'", respondió el hombre y soltó la carcajada.

Como Alejandro, ayer se pudo observar en la zona Centro de Gómez Palacio a una gran cantidad de personas sin cubrebocas, entre ellas bebés, niñas, niños y adultos mayores. Algunos habitantes ingresaban a los negocios o se detenían en los puestos ambulantes y no se aseguraban de tomar la sana distancia.

Adrián Santiago Sánchez, secretario general de la Unión de Locatarios del mercado José Ramón Valdez, dijo que desde el fin de pasado, entre 20 y 30 comerciantes reabrieron sus locales, de manera que en la actualidad ya son 110 negocios los que volvieron a la "nueva normalidad". Permanecen cerrados 75 establecimientos dedicados a la reparación de calzado, a la joyería y a la venta de ropa.

"Esperamos un respiro porque estos dos últimos meses han sido muy complicados", dijo. El líder de los locatarios indicó que se reforzarán las medidas en el mercado y que exhortarán a los comerciantes a atender las disposiciones de salud.

Aún y cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno han pedido "prudencia" a la ciudadanía y los han conminado a atender las medidas sanitarias, ayer lunes y en el marco de la reactivación económica de la industria automotriz, minera y de la construcción, se pudo observar un incremento en la movilidad desde las primeras horas del día, sobre todo en los bulevares Miguel Alemán y Ejército Mexicano así como en el principal cuadro de la ciudad de Gómez Palacio.

El Gobierno de Marina Vitela señaló que en el municipio no se restablecerán los servicios en todos los negocios debido al repunte de casos de COVID-19, además de enfatizar que solo serán algunos giros los que podrán retomar actividades, de acuerdo a los reportes de la Dirección de Protección Civil.

El Ayuntamiento recordó que la reactivación se realizará de manera escalonada y de acuerdo al nivel de prioridad que tenga cada giro de los negocios por lo que se hará en tres fases.

La segunda fase será la autorización para la reapertura de los restaurantes, los centros comerciales y campos deportivos, mientras que en la tercera etapa, se analizaría la operación de gimnasios, antros, bares y salones de fiesta, entre otros.

En el municipio de Lerdo, pese a que el uso del cubrebocas es obligatorio, algunos ciudadanos fueron captados ayer sin esta mascarilla de protección además de que se aglomeraron en algunos establecimientos.

En esta ciudad, el cabildo aprobó previamente y de manera unánime, la reactivación de actividades económicas así como el regreso a las labores de la presidencia municipal.

En este sentido y además de la reanudación de la industria minera, automotriz y de la construcción, en Ciudad Jardín se reactivaron los restaurantes con una capacidad máxima del 50 por ciento para consumo presencial. Con restricciones, también retomaron actividades negocios de comida informales, estéticas y barberías, entre otros.

El gobernador José Rosas Aispuro Torres dijo que en coordinación con los presidentes municipales se acordó que de existir las condiciones, podrían abrir de manera gradual (del 1 al 15 de junio) actividades esenciales como el comercio de bienes y servicios, plazas comerciales, mercados, restaurantes, peluquerías y estéticas.

Las actividades que no deben reanudar labores por ningún motivo debido al alto riesgo de contagio que representan son gimnasios, museos, balnearios, teatros, salones de eventos, bares, cines y centros turísticos, entre otros.

No obstante y pese a lo dado a conocer por el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, ayer se relajaron las medidas sanitarias por parte de un sector de la población.

Las calles del Centro de ambas ciudades lucieron con mayor afluencia de personas y tráfico vehicular y se apreciaron grandes filas en tiendas de autoservicio, negocios dedicados a la venta de ropa y de zapatos, cooperativas de ahorro y préstamos, instituciones bancarias y establecimientos dedicados a la venta de alimentos.