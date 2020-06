Rechaza Zermeño riesgo de una crisis sanitaria

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que pese al número de nuevos contagios de COVID-19 en la ciudad, no se corre aún el riesgo de sufrir una crisis sanitaria o saturación hospitalaria en la ciudad.

Reiteró la necesidad que tienen miles de personas en Torreón para volver al trabajo y generar ingresos, además de las medidas sanitarias que está tomando la población "en lo general" para evitar contagiarse.

"Lo he dicho muchas veces: cada quien es responsable de su salud, los gobiernos tenemos que indicarle a la gente lo que tiene que hacer. La gente sabe que hay que quedarse en casa si no tiene nada que hacer, la gente sabe que hay que mantener las medidas de higiene necesarias, los negocios, los comercios, las fábricas, saben las medidas", declaró.

Explicó que al comparar las cifras en cuanto a contagios de Torreón y otras ciudades con poblaciones similares, se tiene a nivel local un menor impacto del virus, pero ha sido gracias a quienes extreman precauciones y cuidan a sus familias.

"Hagan los números y vean cómo están las cosas. Yo lo he dicho muchas veces, reconozco el comportamiento en general de la sociedad... no vamos tan mal".

Respecto al caso de una agente de Tránsito de Torreón fallecida por COVID-19, Zermeño dijo estar enterándose este mismo lunes y de parte de los mismos medios de comunicación, pero reiteró que mantendrán todas las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía en el tema sanitario.

"No sé, me estoy enterando por lo que tú me preguntas", respondió el alcalde, quien además se comprometió a revisar el caso y verificar todos los detalles de la agente.

Medidas

Pide alcalde de Torreón no "relajar" las medidas de prevención sanitaria. *Llama a la población a no salir de casa sin cubrebocas. *Se vigila que no existan eventos masivos o fiestas clandestinas, aunque admitió que es "imposible estar detrás de cada persona". *Pidió responsabilidad y solidaridad a la ciudadanía, pues los nuevos contagios siguen registrándose de forma diaria.