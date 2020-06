Medidas sanitarias durante la reactivación económica

Alejandro González es locatario del mercado José Ramón Valdez de Gómez Palacio y aunque dice que sí cree en el coronavirus y que las muertes no son falsas, no le teme a los contagios.

Además, el cubrebocas lo utiliza poco porque se siente incómodo y no está acostumbrado. "¡No me siento agusto!", expresó con una sonrisa.

-¿No teme contagiar a su familia?, se le preguntó.

-Pues no. El cubrebocas lo trae uno en la bolsa porque prácticamente en cualquier lugar ya te lo piden para entrar, cuando uno va al banco a feriar, aquí varios compañeros ya lo piden para entrar en los negocios pero así de traerlo todo el día, pues no, no estoy acostumbrado, solo lo uso cuando tengo que salir, nada más", dijo.

El comerciante tiene su negocio ubicado sobre la avenida Victoria. Se dedica principalmente a la venta de artículos escolares pero debido a la pandemia por el COVID-19 tuvo que comenzar con la venta de gel antibacterial y de cubrebocas.

-¿Y qué le dicen sus clientes?

-Pues uno que otro me dice: 'usted que vende cubrebocas y no los usa'", respondió el hombre y soltó la carcajada.

Como Alejandro, ayer se pudo observar en la zona centro de Gómez Palacio a una gran cantidad de personas sin cubrebocas, entre ellas bebés, niñas, niños y adultos mayores. Algunos habitantes ingresaban a los negocios o se detenían en los puestos ambulantes y no se aseguraban de tomar la sana distancia.

Aún y cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno han pedido "prudencia" a la ciudadanía y los han conminado a atender las medidas sanitarias, ayer lunes y en el marco de la reactivación económica de la industria automotriz, minera y de la construcción, se pudo observar un incremento en la movilidad desde las primeras horas del día, sobre todo en los bulevares Miguel Alemán y Ejército Mexicano así como en el principal cuadro de la ciudad de Gómez Palacio.

3

SECTORES

Reactivaron actividades ayer. Son la minería, el automotriz y la construcción.

IGNORAN

Fotos: La i

Tel.- 7166012

15

DíAS

Será el periodo en que municipios podrán reanudar comercios y servicios.

Gómez Palacio

El Ayuntamiento señaló que en el municipio no se restablecerán los servicios en todos los negocios; además enfatizó que solo serán algunos giros los que retomen actividades.

DATOS

Gradual

Gómez Palacio recordó que la reactivación se realizará de manera escalonada y de acuerdo al nivel de prioridad que tenga cada giro de los negocios.

Lerdo

En esta ciudad el Cabildo aprobó previamente y de manera unánime la reactivación de algunas actividades, así como el regreso a las labores de la presidencia municipal.