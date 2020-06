'Benjamín Galindo, aún no se puede considerar fuera de peligro'

El pasado jueves, el "Maestro", Benjamín Galindo, ingresó de urgencias a una clínica privada en Guadalajara tras registras complicaciones de salud. Horas más tarde, se informó que la operación resultó exitosa, sin embargo, aún no se podría dar certeza sobre su estado de salud.

Este lunes, en conferencia de prensa realizada dentro de la clínica, el doctor Fernando Fonseca habló sobre lo que viene para el "Maestro" Galindo en los próximos días.

"Lo primero que se hace, cuando lo vemos posible, es quitar la sedación y vemos la manera en que despierta para hacerle una evaluación. Yo no les puedo decir exactamente qué es lo que él va a tener, si va a tener secuelas o no, hasta que no despierte al cien por ciento y podremos evaluarlo adecuadamente".

La evolución que presente será importante. Por ahora, aún no se puede considerar fuera de peligro, debido al estado en el que se encuentra.

"Mientras un paciente siga en terapia intensiva, todavía con apoyo de ventilador para respirar, no podemos hablar de que está cien por ciento fuera de peligro por la misma enfermedad".

El tiempo de recuperación en estos casos no es preciso, por lo que la reacción es una variante que depende de cada organismo, así lo señaló el Doctor Fernando Fonseca.

"El tiempo no lo sabemos, hay pacientes que duran muchos días. Hay pacientes que, en tres, cuatro días, ya despiertan por completo y podemos dar una evaluación muy adecuada, pero no podemos determinar en si exactamente cuánto tiempo, depende del metabolismo de cada paciente".

Benjamín Galindo Jr se mostró optimista y confía en que su padre regresará sano de nueva cuenta.

"Agradecerles a los doctores, a todas las personas que han estado preguntando y rezando por la salud de mi padre, darles las gracias, de todo corazón mi familia y yo se los agradecemos. Primeramente, Dios, mi padre va a recuperar su salud y va a estar aquí con nosotros".