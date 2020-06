Halsey fue alcanzada por balas de goma durante protesta en EUA

“Nos mantuvimos pacíficos, sin movernos y sin romper la línea, ellos abrieron fuego con balas de goma y gases lacrimógenos varias veces contra ciudadanos que no los provocaban", declaró en su cuenta de Instagram.

“La mayoría simplemente les rogamos que tuvieran empatía. Que reconsideraran. Que consideraran la humanidad, la historia y el futuro de nuestras naciones. Abrieron fuego varias veces. Fui alcanzada dos veces: una por balas de goma y otra por metralla.

Fuimos gaseados repetidamente durante horas”, agregó.

De igual modo, acompañó su reporte con una serie de imágenes de las manifestaciones en Los Ángeles, para constar que se expresaron pacíficamente.

"Nos dispararon balas de goma. No rompimos la línea. Teníamos las manos alzadas y lanzaron gases y dispararon", añadió también en una publicación en su cuenta de Twitter.

this is for @halsey

thank you for giving a shit and putting your life at risk as you go to those front lines , protest for justice and treat the wounds of many even tho no one fucking asked you to. that makes you a hero. and i wish those with a platform would do fckn more. pic.twitter.com/B5JuLzKf6M