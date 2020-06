No hablaba porque tengo una familia que respetar: Karla Panini

Luego de tres años de guardar silencio sobre la polémica en torno a su romance, Karla Panini y Américo Garza finalmente decidieron hablar de su traición a Karla Luna, luego de que iniciaran su relación cuando él aún permanecía casado con la fallecida “exlavandera morena”.

Durante una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para su programa De primera mano, el comunicador cuestionó a Panini sobre “¿por qué nunca has dicho tu verdad?.

“Hay muchas cosas que me han impedido hablar de este tema, no hablé muchas de las ocasiones porque sentí que si hablaba lastimaba a otras personas”, respondió.

“Yo te puedo decir que es un tema que lo hablé en su momento con quien tenía que hablarlo, no es tema que quiera revivir por que no tengo que darle explicación a nadie por que ella ya no está y por que tengo una familia que tengo que respetar... a quien tenía que rendirle cuentas ya se lo dije”, añadió.

Asimismo, señaló que no le importa que las personas le crean o no, pues para ella ese episodio quedó en el pasado.

También reveló que habló de ello con Luna tres veces, asegurando que lo hizo de forma genuina y que hubo apertura de su parte con la persona que considera era a la única que tenía que rendirle cuentas.

Adolfo Infante le preguntó sobre las razones por las que Las Lavanderas llegaron a su fin en 2014

A lo que la esposa de Garza afirmó que fue algo que se habló en privado y entre ambas partes, sin embargo, destacó que se debió mayormente a los cambios que generó en su vida, pues se convirtió a la fe cristiana, asegurando que “ya me sentía incómoda en el escenario con lo que hacía” sobre su participación en el programa de comedia.

Luego de que la familia de Luna declaró a través de un video que Américo y Panini le robaron a la fallecida comediante, la “exlavandera rubia” dio su versión de los hechos.

“Todo se nos entregaba a las dos, cualquier dinero por igual”, respondió asegurando que eso no influyó en su separación.

“Los depósitos entraban a mi cuenta y yo le transfería el dinero a ella”, lo que afirmó provocó más adelante un conflicto fuerte entre ambas.

Luego de que la familia de Karla Luna asegura que solo han visto a sus hijas dos veces, Américo Garza corroboró dichos señalamientos tras declarar que “si las han visto dos veces no es por culpa mía”.

No obstante, se justificó al decir que dos meses antes de la muerte de Karla, ambos se pidieron perdón y decidieron hablar sobre el futuro de sus hijas si ella llegaba a faltar, afirmando que Luna le expresó que no quería que sus hijos se separaran, por lo que tomó la decisión de quedarse con ellas.

“Siempre he estado para mis hijas”, respondió ante las críticas que ha recibido como padre.

El comunicador lo cuestionó sobre los motivos por los que no permite que sus hijas vean a sus abuelos, tíos y hermanos mayores.

A lo que Garza sugirió que fue debido a la actitud que tomó la familia de Karla Luna tras su fallecimiento, pues asegura que entonces le bloquearon el acceso a sus hijas, pese a que ya habían acordado que él estaría con ellas tras la pérdida de su madre.