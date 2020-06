Captan a exjugador de la NBA golpeando a hombre que dañó su auto

En las imágenes se puede apreciar como el exbasquetbolista le da hasta tres patadas a un hombre que está en el suelo y posteriormente le da un puñetazo en la cara cuando éste se pone de pie, según un video publicado por el portal TMZ Sports.

"Uno de estos hijos de puta blancos no sabía a dónde iba y rompió la ventana de mi maldita camioneta", dijo Smith en un video publicado por el mismo portal.

El incidente se habría dado en el marco de las protestas por la brutalidad policíaca en contra de los afroamericanos que se desataron en varias ciudades de los Estados Unidos, incluida Los Ángeles, donde supuestamente se desarrolló el incidente.

"Lo perseguí y le di una paliza. No sabía de quién era la ventana y se quedó boquiabierto", agregó el exbase.

Smith, quien se coronó campeón con los Cavaliers junto a LeBron James, no ha sido arrestado por el incidente hasta el momento.

JR Smith caught someone breaking his car window and took care of him pic.twitter.com/yU2zaXmTXU