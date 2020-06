Otra predicción de Los Simpson; el apagón de la Casa Blanca

Sin embargo, usuarios en redes sociales recordaron inmediatamente que esa instantánea se parecía mucho a una escena de Los Simpson, en la que el hogar del presidente Donald Trump también estaba sin iluminación y él estaba en su teléfono celular.

En un video que está disponible en YouTube se muestra cómo es que el exportavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se ahorcaba con una nota que hablaba de su dimisión del cargo.

Posteriormente se ve a Donald Trump recostado en su cama con una serie de libros, pero él está atento a su celular.

Además del orgullo de sus 100 primeros días al frente del gobierno estadounidense, se aprecia cómo es que su cabello se trata de un perrito que está recostado en su cabeza.

La imagen de la Casa Blanca ha sido retomada por los cibernautas para hablar de las predicciones que ha hecho la familia amarilla de Springfield, tales como que el también empresario ganaría la presidencia.

