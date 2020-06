Llegan las Kardashian a Netflix

Como parte de los estrenos del mes de junio, Keeping up with the Kardashian hacen su debut en Netflix.

"El gigante de streaming" ofrece las dos primeras temporadas de la serie transmitida originalmente por el canal de E!, la cual lanzó a la fama mundial a Kris Jenner y sus 6 hijos, Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, así como las dos más jóvenes Kendall y Kylie Jenner. Esta producción creada por Ryan Seacrest se proyectó en televisión en el año 2007 con ocho primeros episodios en los que la familia comparte su día a día como administradoras de su propia tienda de ropa, Dash, mostrando además la creciente fama de Kim Kardashian posando para las portadas de las revistas más populares y su aclamada presencia en diferentes eventos sociales de Estados Unidos. Durante la segunda temporada, con 11 episodios, muestra la complicada relación de Kourtney y Scott DisicK, al mismo tiempo que Kris Jenner vive los retos de ser la manager de sus tres hijas mayores. Hasta la fecha, Keeping up with the Kardashian cuenta con un total de 18 temporadas en las que comparten su intimidad y crecimiento profesional que las ha llevado a convertirse en una fuerte influencia de la cultura Estados Unidos.