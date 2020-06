¿Qué famosos han pagado fianzas de manifestantes por George Floyd?

Ante esta situación, Harry Styles mandó un mensaje en el que pide igualdad entre todas las personas y se reduzca la violencia.

"Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, y soy privilegiado todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser anti racistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan".

Además, el exmiembro de One Direction decidió brindar un apoyo económico para pagar las fianzas de las personas que sean arrestadas durante las manifestaciones.

"Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia dentro, edúcate a ti y a los demás".

I’m donating to help post bail for arrested organizers.

Look inwards, educate yourself and others.

LISTEN, READ, SHARE, DONATE and VOTE.

ENOUGH IS ENOUGH.

BLACK LIVES MATTER.