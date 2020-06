El reguetón se ha exonerado: Alex

"La música une al mundo no importa donde estés", comenta el cantante Alex Rose, quien también considera que las críticas al reguetón por incluir letras controversiales en algunas canciones, han quedado en el pasado, porque ahora es un género musical que se ha posicionado como uno de los más importantes en el mundo.

"Eso ya es un tema viejo, porque ya el género urbano está haciendo cosas grandes, nos están viendo alrededor del mundo, los Grammys nos están viendo, las plataformas grandes nos están apoyando, yo diría que eso fue cuando empezó el género, que estaba más underground", comentó el puertorriqueño.

Es gracias a la música que el exponente del género urbano pudo seguir por un buen camino en su vida y alejarse de otras opciones que no eran buenas.

"Yo gracias a Dios pude irme por un buen camino, de alejarme de las malas decisiones, de esos malos caminos que iba a tomar y me ha tocado ver que estando en el mundo de la música, a uno se le escucha, hay buenas compañías y todo ha sido para bien y creo que eso va para los artistas nuevos, que si están deprimidos quizás buscan otras opciones que no son buenas y la música de alguna manera apoya salir de eso, te empuja a salir hacia adelante", compartió.

Y aunque han salido muchos artistas nuevos tratando de posicionarse en un buen lugar en las listas de popularidad, Alexis Javier Guzmán como es su nombre real, no siente una competencia por ello, al contrario le gusta apoyar al nuevo talento a salir adelante.

"Yo creo que mientras más artistas urbanos aparezcan, el género urbano se mantiene más, yo apoyo mucho a los talentos nuevos, me gusta subir a cantar con talentos nuevos, no se debe sentir como una competencia, al contrario siempre hay que darles una oportunidad", indicó. Aunque si explicó que ser un artista de reggaetón en Puerto Rico es difícil, no se lo pone nada fácil el público, pero han encontrado apoyo en otros países latinoamericanos, que han recibido con los brazos abiertos su música. "Yo siento que en Puerto Rico el público es un poco más difícil, porque es un público más exigente y más porque en el género urbano todos los exponentes somos puertorriqueños y por eso el público se ha puesto más selectivo, pero en otros países como Colombia, Venezuela, México y otros nos han acobijado", detalló.

El cantante promueve su nuevo sencillo Jangueo.