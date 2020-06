Suman ya 329 casos de COVID-19 en este municipio, nuevo epicentro de la pandemia en Coahuila, donde muchas personas se desplazan por las calles del Centro de la ciudad sin las medidas recomendadas por las autoridades de Salud. Los elementos de la Policía Municipal no intervienen siquiera para recomendarles protegerse, porque no tienen instrucciones de sus superiores para ello.

En un recorrido realizado la mañana del domingo, se observó de nueva cuenta que la Plaza de Armas sigue siendo visitada por familias y adultos mayores que buscan las bancas donde da sombra para platicar y descansar.

Paulino Rivera Aguirre, de 90 años, comenta que sí hay que temerle al coronavirus, "pues si no se cuida la gente puede tocar la de malas", dice mientras permanece sentado con otros dos amigos que conoció en la plaza hace varios años, pensionados como él.

"Todos los días me salgo de la casa para distraerme y vengo a la plaza, porque la verdad si estoy en casa nada más estoy pensando en cosas tristes, me enfermo más estando en casa y por eso me salgo", asegura que sí se cuida, pues usa cubrebocas.

Al lado de Paulino se encontraba Julio Rubio, de 84 años, quien no trae su cubrebocas pero dice que sí lo usa y lo tenía oculto entre su camisa, porque lo acalora mucho y solo cuando camina se lo pone.

Juan Pérez, el de menor edad, con 75 años, expone que sí es malo el hecho que Torreón ocupe el primer lugar en coronavirus en todo el estado y él trata de cuidarse cuando sale a pasear y platicar con sus amigos.

Uno de los oficiales de la Policía Municipal que vigilaba ese paseo público menciona que no tienen instrucciones de retirar a las personas de la plaza. "Les podemos hacer la cordial invitación que guarden su distancia y usen cubrebocas, pero de nada sirve, porque a la siguiente vuelta que damos ya están igual, como si nada les hubiéramos dicho y pues, no podemos trastocarle sus derechos como ciudadanos".

Dice que se veía venir el hecho que Torreón esté en primer lugar ya del COVID-19 en Coahuila, porque la gente que anda en la calle, no hace caso y esas son las consecuencias.