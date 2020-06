A 12 años del último título en el viejo Corona

- Un día como hoy, pero hace 12 años, Santos Laguna consiguió su tercera estrella de la Liga MX, el último título que vio el viejo Corona, en aquél memorable Clausura 2008.

Si bien los Guerreros no pudieron ganar en casa en sus tres duelos (todos de vuelta) aprovecharon su poderío ofensivo para sacar buenas ventajas en las idas.

Con más de 40 grados centígrados en la Comarca, los de Daniel Guzmán llegaban a la definición del campeonato con un global favorable de 2-1 ante Cruz Azul, gracias a los goles de Fernando Arce y Christian Benítez en la capital del país.

El encuentro ante los cementeros no fue fácil para los Albiverdes, quienes un torneo antes, fueron eliminados en semifinales, a pesar de ser líderes en el Apertura 2007, con 13 encuentros invictos.

Pero el manejo del encuentro fue casi perfecto de los laguneros, que tenían como aliados a sus fieles seguidores y el calor extremo que fundió a algunos elementos de la Máquina Celeste en una auténtica caldera sobre la Calzada Ávila Camacho.

Una incursión por izquierda de Édgar Castillo, quien llegó hasta el área prosperó, al ceder la de gajos a Daniel Ludueña, que tras controlar el esférico, dibujó un disparo que se anidó en el ángulo del arco cruzazulino, para poner a los locales en ventaja en la vuelta y 3-1 en el global.

"Chucho" Benítez poco a poco taladró a la zaga cementera. El ecuatoriano en el complemento, estrelló un disparo en el poste, que pudo sentenciar la final.

Cruz Azul nunca bajó los brazos y Jaime Lozano desvió un balón para acercarlos en el marcador, con pocos minutos por jugar, aunque ya no hubo tiempo para el equipo capitaneado por Gerardo Torrado.

La liguilla fue emotiva para los Guerreros, que en la semifinal con un gol agónico de Arce en tiempo de reposición, eliminó a los Rayados del Monterrey, por su mejor posición en la tabla general.

En cuartos de final, los del "Travieso" Guzmán, dieron cuenta de los Rayos del Necaxa, que habían ingresado a la fiesta grande del futbol mexicano, al eliminar en el repechaje a los Rojinegros del Atlas.

El camino