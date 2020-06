Preocupa aumento de índices delictivos en La Laguna de Durango

Gerardo Ibarra, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en La Laguna de Durango, manifestó su preocupación por el alza de índices delictivos en Gómez Palacio, especialmente en lo referente a los robos a casa habitación y a negocio, que rebasan el promedio de la tasa nacional.

"Ahorita que es cuando más la gente dentro de sus casas que haya habido este incremento, pues sí vale la pena ponernos todo mundo a trabajar, las dependencias de Policía Preventiva, la Fiscalía del Estado y todo mundo para atacar esto", señaló.

Consideró que la ciudad requiere un mayor número de patrullajes y de policías preventivos, dado que el municipio es extenso además de que hay fraccionamientos de nueva creación y la zona rural va en crecimiento. De igual manera y con la intención de prevenir los delitos y reportar situaciones sospechosas que vulneren el orden y la paz pública, llamó a la sociedad a sumarse a los comités de vecino vigilante.

"Que haya más patrullas para los policías, en ocasiones se encuentra uno en los edificios de las Direcciones de Policía, ve a los policías ahí adentro, ¿por qué no están patrullando?, ¿por qué no anda en la calle?, o ve cuatro o cinco policías en una patrulla, tiene que haber otras estrategias. En esta pandemia el delincuente no está descansando, con todo el respeto que se merecen, como que las autoridades piensan que también debe ser descanso para ellos y creo que no hay de otra más que se pongan a trabajar las dependencias encargadas tanto de la vigilancia, de la procuración y la impartición de justicia, hay presupuestos específicos para brindarle la seguridad a la ciudad", señaló.

Oportunamente, El Siglo de Torreón dio a conocer que en el Monitoreo de Incidencia Delictiva en La Laguna de enero a abril de 2020, el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna destaca un incremento en cuanto a los robos a casa habitación, siendo el municipio de Gómez Palacio quien encabeza la incidencia de este tipo de delito, en comparación con el mismo periodo pero de 2019.

En este rubro, la ciudad pasó de 184 a 285 denuncias, con una variación del 54.9 por ciento (%) y una tasa por encima del promedio nacional. La tasa nacional es de 22.91% y Gómez Palacio reportó 76.82%.

En robo a negocio, también hubo un incremento al pasar de 126 a 138 denuncias mientras que el robo a transeúnte bajó de 77 a 76.

Gómez Palacio también fue el municipio con la más alta incidencia en cuanto a violencia familiar al pasar de 419 a 500. En este rubro la tasa nacional es de 28.24% y el municipio registra 134.77%.