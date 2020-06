Hamill comparte secreto de Star Wars

El actor y director estadounidense Mark Hamill, quien dio vida al jedi "Luke Skywalker", en la saga cinematográfica Star Wars, reveló que previo al estreno de la cinta Star Wars: Episode V-The Empire Strikes Back, en 1980, tuvo que guardar un preciado secreto, mismo que lo acompañó a lo largo de un año.

En sus redes sociales Hamill precisó que el secreto sólo era del conocimiento de George Lucas, creador del universo cinematográfico, de Irvin Kershner, director del filme, y de él, quien refirió que mantenerse en silencio por más de un año fue una verdadera agonía.

Ante la pregunta "Si pudieras visitar el set y ver la filmación de cualquier escena en la historia de una película, ¿qué escena elegirías?", publicada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en sus redes, un usuario respondió que le gustaría visitar el set de filmación mientras se rodaba la escena en la que "Darth Vader", le dice a "Luke Sywalker", "Luke, I am your father" ("Luke, yo soy tu padre").

"La actuación es tan brillante durante esta escena. También me hubiera gustado haber visto la reacción del elenco y equipo cuando escucharon por primera vez este giro épico en la trama", manifestó el usuario, ante lo que Hamill retomó el mensaje para compartir el secreto que envolvió a la filmación de aquella escena, realizada en 1979.

"El elenco y el equipo se enteraron por primera vez cuando vieron la película terminada. Cuando filmamos, la frase de Vader era 'No sabes la verdad, Obi-Wan mató a tu padre'. Solo Irvin Kershner, George Lucas y yo, supimos lo que sería doblado más tarde", compartió Hamill en su texto, el cual llegó a más de 150 mil "me gusta", en su cuenta de Twitter.

El actor también aprovechó sus redes sociales para publicar detalles respecto a la saga cinematográfica, como que Star Wars: Episode IV-A New Hope, fue lanzada el 25 de mayo de 1977 en sólo 32 salas y sin un poster oficial, mientras que para Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi, existió un poster y se contó con mil salas para la exhibición del filme.

Hamill nació en California y creció en Virginia, Nueva York y Japón. Su padre era capitán en la Armada de los Estados Unidos. Tiene seis hermanos, entre ellos dos hermanos, Will y Patrick.