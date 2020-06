'En Italia ya no hay COVID'

El nuevo coronavirus, desde el punto de vista clínico, ya no existe en Italia, aseguró ayer el director de cuidados intensivos del hospital de San Rafael en Milán, Alberto Zangrillo, pues la carga viral en pacientes es menor a la reportada en meses anteriores.

"Digo esto consciente de la tragedia que implica para los pacientes que no lo lograron, aun así, no podemos seguir llamando la atención de una manera ridícula. El virus, desde el punto de vista clínico, ya no existe. Los hisopos analizados durante los últimos 10 días confirman que la carga viral, es infinitamente menor en comparación a los realizados hace uno o dos meses", según las estimaciones del especialista.

Aseguró que la "potencia" del nuevo coronavirus podría ser diferente, mientras Matteo Bassetti, director de la clínica de enfermedades infecciosas del hospital San Martino en Génova, indicó que el patógeno es "mucho más leve".

"Es evidente, que hoy la enfermedad COVID-19 es distinta, la estimación clínica y los cuadros son mucho más leves", explicó el virólogo a la Agencia Nazionale Stampa Associata (ANSA).

Por otra parte, el saldo de muertos por el nuevo tipo de neumonía fue de 75 personas ayer, respecto a las 111 el día anterior, informó la Agencia de Protección Civil italiana. La cifra total de muertes desde el inicio del brote, el 21 de febrero, es de 33 mil 415, una de las tres más altas del mundo.