Dejan en el olvido a escuela indígena

Más de 20 niños, así como el maestro de la escuela primaria de tiempo completo del poblado Luis Echeverría, del municipio de Súchil, han sido ignorados por las autoridades educativas, no llegan los recursos para la alimentación de los estudiantes, tampoco el apoyo de fortalecimiento de material escolar ni el pago extra por tiempo completo del docente.

Desde hace más de seis años la escuela primaria del poblado Luis Echeverría forma parte de las escuelas de tiempo completo en Durango.

Siempre habían estado llegando los recursos, tanto el pago al docente como para alimentación de los alumnos y el fortalecimiento del material escola, sin embargo, desde hace tres años ese apoyo se detuvo.

Eustolio Morales Flores, es el maestro de esa institución educativa, tiene cuatro años como tal y aseguró que el primer año que a él le tocó como docente llegaba su pago normal y la compensación por las horas extras.

También llegaban, sin ningún problema, el apoyo económico por ciclo escolar para la alimentación de los alumnos, así como el recurso para el fortalecimiento de equipo y útiles escolares.

Sin embargo, con este ciclo que está terminando, suman tres que no mandan ese apoyo extra, pero la escuela sigue siendo catalogada como institución de tiempo completo.

Señala que ya no se les da alimentación a los más de 20 alumnos que él tiene y es triste ver como los alumnos, porque está en plena zona indígena, van a la basura para sacar los restos del desayuno y comida que suele llevar el maestro.

"Es triste ver como cuando yo tiro las cascaras de una naranja o fruta que me como, los niños van a bote de la basura para sacarla y rascarle la pula que llega a quedar, cuando los niños deberían de tener su alimento diario en la escuela porque es de tiempo completo", comentó el docente.

También le duele ver como existen niños que no desayunan ni comen nada durante todo el tiempo de escuela, y llegan a casa "y la verdad no se qué tanto han de comer o si llegan a comer".

Dijo que él ha acudido en varias ocasiones, incluso hasta con documentos, a ver al Secretario de Educación en Durango Rubén Calderón Luján para hablar sobre este tema, pero la respuesta que le ha dado es que se trata de una escuela y programa federal, que él no puede hacer nada.

"No creo que no pueda ni gestionar ante la federación que nos llegue el recurso completo como escuela de tiempo completo cuando a las escuelas que están en los alrededores de nosotros como es la de Tabaco a dos kilómetros o la de San Antonio de Padua a ocho kilómetros, a ellos sí les llega todo el apoyo, solo a nosotros no.

"Pero no entiendo que ni siquiera la Secretaría de Educación del Estado pueda hacer la gestión ante la autoridad que le toque para evitar seguir dejando sin alimentos a los alumnos".

Haciendo cuentas, Eustolio Morales Flores dijo que han dejado de llegar, por ciclo escolar, alrededor de 140 mil pesos de los cuales son 70 mil por ciclo corresponden a la alimentación, aproximadamente 36 mil del fortalecimiento de equipo y útiles escolares y 35 mil pesos de su sueldo extra del maestro.

"A mí ya me deben la compensación de tres ciclos escolares, pero es lo de menos, lo que me interesa es que llegue el dinero para la alimentación de los alumnos", agregó.

De llegar esos 70 mil pesos para la alimentación, explicó que se contrata a madres de familia del poblado para que ellas preparen la alimentación para los estudiantes, al menos así se hacía antes, cuando llegaba el recurso.

Por ello Morales Flores hoy alza la voz y pide a Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación del Estado, que, si no le compete a él darle solución, al menos que ayude a gestionar el apoyo que debe de llegar a esa institución.

Incluso, comentó que han hablado con Marcos Issac Martínez, enlace en la zona indígena con la SEED, sobre este asunto, pero no ha tenido solución, "a lo mejor porque yo no doy 'moche', o alguien está esperando algún 'moche', no lo sé, pero no me han hecho caso, me ignoran a mi, e ignoran a mis alumnos", concluyó.