Denuncian abuso de autoridad por agentes en Torreón

El pasado 26 de mayo, Alma RM, se encontraba en su domicilio ubicado en el fraccionamiento El Tajito, donde indicó que sufrió de abuso de autoridad y fuerza pública.

La señora Alma mencionó que ese día, por un desacuerdo, estaba teniendo una discusión con su madre, en la cual, solamente hubo intercambio de palabras.

De pronto, precisó, llegó una unidad de la Policía Municipal con dos oficiales, un hombre y una mujer, al igual que arribó un elemento de la autoridad militar, quienes arremetieron en contra de ella con el uso de fuerza y golpeándola.

"Tuvo que ser algún vecino quien le habló a la patrulla, sin antes investigar qué estaba pasando realmente. Entonces llegaron los policías y el militar, se metieron a mi casa, sin pedir permiso y sin el uso de cubrebocas. Me agarró la mujer policía y al no dejarme esposar se auxilió del militar quien me torció el brazo derecho, mientras la agente policíaca me jaló del cabello y me estrelló contra la pared varias veces", describió Alma.

Ante esta situación, narró, su mamá preguntó que por qué estaba ocurriendo todo eso si no hubo golpes ni nada por el estilo, que solo estaban teniendo una discusión como cualquier otra, sin decir más, resaltó la afectada, la comenzaron a sacar a estirones y jalones de su casa.

"Toda esta situación la estuvieron viendo mis hijos, quienes estaban todos asustados, observaron cómo me sacaban a estirones, jalones y descalza de mi casa. A mi mamá, al quererme defender, la sacaron al patio, le dijeron que solo hablarían conmigo, y un policía le dijo que si se metía se la iban a llevar detenida y le iban a quitar a mis hijos", expuso.

Alma mencionó que le hicieron firmar un papel, el cual le dijerone era porque la llevarían con psicólogos, pero señaló que todo fue mentira, porque los agentes quisieron hacer parecer que su madre estaba levantando una denuncia en su contra.

Después, la llevaron a los separos de la Colón, "me tuvieron antes de ingresar como media hora adentro de la camioneta que pusieron bajo el sol. Había militares y de la Policía tomándome fotos y riéndose, después la mujer policía me quiso tomar fotos y como no me dejaba, me tomó de la cara y me dijo que me dejara o sería a la fuerza", mencionó.

Con todo lo que estaba pasando, indicó Alma, le empezó a dar coraje y aunque aceptó que no estuvo bien, le escupió en la cara a la oficial, y esta le dio un puñetazo en el ojo y una patada con la punta de su bota en sus partes íntimas.

Al ingresarla a los separos, Alma subrayó que ningún médico la revisó ni le dieron nada para el dolor e incluso en el reporte de ingreso, dijo, los oficiales pusieron que había entrado en buen estado.

Su familia se enteró hasta después que ella estaba en la Colón y fueron a ver qué pasaba, "mi mamá pidió hablar con el juez y no se lo permitieron. También pidió que un médico me revisara y tampoco lo hicieron, estuve detenida 36 horas, golpeada y con dolor. A mi familia les pidieron pagar una multa de 1,800 pesos para que pudiera salir y así pude irme, pero me afectaron físicamente y además casi hacen que me corran de mi trabajo porque tuve que faltar", externó.

Ante todo lo anterior, la señora Alma pide que se haga justicia por el abuso violento de autoridad, por lo que dijo, ya interpuso una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, así como ante el Ministerio Público, las cuales están aún en seguimiento de las investigaciones.