Tienen más de un mes sin agua en su casa

Doña Socorro tiene mes y medio que en su casa no sale ni una gota de agua y no vive en las orillas de la ciudad, sino a una cuadra del bosque Venustiano Carranza, por la calle Gutenberg (17), entre las avenidas Ocampo y Escobedo.

Dice que ella no tiene hidroneumático ni cisterna porque no tiene recursos económicos para hacerlo, de tal manera que está esperanzada a que haya presión suficiente para que salga de la toma que tiene a la entrada de su casa.

Fastidio

"Es un fastidio andar con mis botes consiguiendo agua con los vecinos, porque ellos sí tienen cisterna y algunos bomba para sacar el agua, pero yo no, aunque sí tengo que pagar los recibos que me llegan cada mes y pues da rabia", dice la mujer, quien ya vive sola, ya que es viuda y sus hijos formaron sus familias.

Es una lata, dice, "tener que andar consiguiendo agua para bañarse, para echarle a la taza del baño, para los trastes... para todo. Años atrás no me pasaba esto, aunque sea salía un chorrito, pero este sí que he batallado muchísimo y no sé qué hacer. Nunca había estado así, sin agua".

Temprano

En ocasiones, doña Socorro se levanta muy temprano en la madrugada para ver si le sale agua y abre la llave, pero nada de agua y vuelve a la cama molesta, pensando cómo hacerle para llenar cuando menos dos cubetas de agua.

En la zona donde vive doña Socorro, los vecinos comentan que en la madrugada sí hay agua, con poca presión pero sí sale en las tomas domiciliarias y como la mayoría tiene tinaco o cisterna, pues alcanzan a almacenar algo para las labores del día.

La escasez de agua ocurre en casi toda la ciudad y se ha agudizado este año, no obstante que no ha sido tan caluroso como otros años.

45 DÍAS

Más o menos, tiene doña Socorro sin gota de agua en su vivienda.

Protestas

Las quejas, manifestaciones o incluso bloqueos de calles se han dejado sentir en contra del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas).