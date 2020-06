Denuncian abuso por parte de polis municipales

El pasado 26 de mayo, Alma RM, se encontraba en su domicilio ubicado en el fraccionamiento El Tajito, en donde indicó, sufrió de abuso de autoridad y fuerza pública.

La señora Alma, mencionó que ese día, por un desacuerdo, estaba teniendo una discusión con su madre, en el cual, destaca solo hubo intercambio de palabras.

De pronto, relató, llegó una unidad de la Policía Municipal con dos oficiales, un hombre y una mujer, al igual que arribó un elemento de la autoridad militar, quienes arremetieron en contra de ella con el uso de fuerza y golpeándola. "Tuvo que ser algún vecino quien le habló a la patrulla, sin antes investigar que estaba pasando realmente.

Entonces llegaron los policías y el militar, se metieron a mi casa, sin pedir permiso y sin el uso de cubrebocas, me agarró la mujer policía y al no dejarme esposar se auxilió del militar quien me torció el brazo derecho, mientras la agente policíaca me jaló del cabello y me estrelló contra la pared varias veces", describió Alma.

Mencionó que su mamá trato de defenderla pero los oficiales la amenazaron con llevársela a ella también y además quitarle a los hijos de Alma.

La afectada fue llevada a los separos de la Colón, donde, dijo, la golpeó la oficial de policía en el ojo y le dio una patada, al no dejarse tomar una foto.

La señora Alma denunció ante la Comisión de Derechos Humanos y en el Ministerio Público el abuso de violencia por parte de la autoridad, quienes la golpearon en su detención.

