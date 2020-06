Estudian fósiles de tortugas de entre 75 y 78 millones de años

Una investigación de paleontólogos chilenos reveló el registro más austral de un grupo de tortugas de agua dulce (de la familia Chelidae), que data entre 75 y 78 millones de años y que actualmente no tiene representantes vivos en Chile.

Los restos fueron encontrados en el valle del río de Las Chinas, provincia de Última Esperanza, sector de relevancia científica por el amplio registro fósil de la flora y fauna que habitó a fines de la Era de los Dinosaurios en lo que hoy se conoce como la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

“Uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo es que damos a conocer la primera identificación a nivel de género (Yaminuechelys) de una tortuga de agua dulce de esa edad para esas latitudes. Es la identificación más austral conocida de un género de tortugas de agua dulce para el Cretácico superior”, describió Jhonatan Alarcón-Muñoz, paleontólogo de la Universidad de Chile y autor principal.

El estudio lleva por nombre “Freshwater turtles (Testudines: Pleurodira) in the Upper Cretaceous of Chilean Patagonia” y fue publicado por la revista especializada Journal of South American Earth Sciences.

De acuerdo con el Instituto Antártico Chileno (Inach), el especialista detalló que se comparó el material fósil con el de otras tortugas publicadas en la literatura científica, principalmente sudamericanas, con el objetivo de determinar aspectos tales como sus relaciones de parentesco, tamaño y si se trataba o no de un género o especie conocida para la ciencia.

Entre los fósiles estudiados se encuentran partes de un húmero y un fémur, además de varios fragmentos de placas óseas que forman el caparazón dorsal. “A partir del estudio de los fragmentos del caparazón, pudimos determinar que estas tortugas probablemente pertenecían al género Yaminuechelys, cuyos restos sólo habían sido descubiertos en rocas del Cretácico superior y Paleoceno de la Patagonia argentina”, subrayó el paleontólogo.

El Inach señaló que los representantes del género Yaminuechelys posiblemente habitaban en lagunas, ríos y lagos, tenían el cuello largo y el caparazón decorado con pequeños polígonos irregulares.