Apaga el cigarro y enciende una mejor salud

Este domingo se conmemora el Día Internacional contra el Tabaquismo. La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud establece que en México al año mueren 60 mil personas por enfermedades asociadas con su consumo, lo que representa entre 65 y 180 defunciones diarias.

Anualmente en Coahuila fallecen mil 321 personas y en Durango 856.

Los más vulnerables son los adolescentes de entre 12 y 15 años.

Ese mismo grupo de edad, hombres y mujeres fuman tabaco por igual.

A los 13 años el aparato respiratorio aún no madura por completo, por lo tanto incrementa el daño a los humos tóxicos, mientras que el sistema nervioso central termina su ciclo de crecimiento a los 21 años y al fumar, afecta su desarrollo.

El cigarro electrónico o vapeo que tuvo un ‘boom’ en los últimos cinco años, no hace mucha diferencia en los daños como el tabaco, tiene tóxicos similares, incluso mayor cantidad de químicos que afectan más allá de los pulmones, pues irritan los ojos y garganta, llegan a causar mareos, náuseas, incluso quemaduras leves.

Constantemente se replica y hasta en las cajetillas vienen datos de los daños por fumar, se puede desarrollar cáncer pulmonar, de laringe, esófago, estómago, colon, páncreas, hígado, riñón, mama, etcétera.

También enfisema, derrames cerebrales, infartos, bronquitis crónica o enfermedad obstructiva crónica.

En el aparato digestivo también genera gastritis crónica, esfagitis o úlcera gastroduodental.

Además serás propenso a la caída del cabello, problemas dentales, trastornos del gusto y la visión.

El humo del cigarro contiene al menos siete mil sustancias químicas cancerígenas como el dióxido de carbono, el alquitrán, óxido nítrico, nitrosaminas, benceno, plomo, metano, acetona entre muchos más.

Sin duda los beneficios en la salud son los primordiales, dejar de fumar genera un cambio en la economía y será rápidamente visible, además del gasto en cajetillas, ya no invertirás en encendedores o cerillos, pastillas para el aliento o chlicles, perfume y hasta consultas por culpa de alguna tos o dolor estomacal.

La vida sexual mejora, fumar aumenta las probabilidades de padecer disfunción eréctil, en las mujeres puede llevar a la menopausia precoz así como fertilidad, además el olor a tabaco disminuye las ganas de estar con alguien, al hacerlo a un lado se optimizará el aroma corporal, además los químicos fomentan la aparición de arrugas y resequedad en la piel.

Qué decir de un mejor aliento así como una sonrisa blanca, al dejar el cigarro disminuirán las posibilidades de tener gengivitis, dientes amarillos, caries o incluso caída de piezas, se salivará más, el sentido del gusto se afinará de nuevo y la comida te sabrá mejor.

El autoestima también crece, al terminar con cualquier mal hábito se genera la sensación de triunfo, más al lograr una meta complicada como esta. También se elimina el estrés y la necesidad de recurrir a fumar ante cualquier circunstancia así como buscar un sitio para hacerlo que también se han reducido.

La productividad laboral toma otro rumbo, ya que las personas fumadoras tienden a enfermarse más y con ello hasta incapacidades, además ya no se invierte tanto tiempo en salir a ‘echarse el cigarrito'.

ASÍ DAÑAS A TUS MASCOTAS

Si un perro o gato vive con un fumador se puede enfermar de cáncer, tener problemas respiratorios y alergias debido a que el humo del cigarro afecta su nariz, garganta y pulmones. En algunos les genera náuseas y hasta vómito porque los químicos del humo entran rápido en sus cuerpos.

Es probable que desarrollen tumores nasales sobre todo si tiene la nariz larga como los Pastor Alemán, pero no significa que los de nariz chata no les pueda dar. El olfato de los perros es más sensible que el humano. Si fumas y notas que tu perro estornuda, saliva o tiene dificultad para respirar, significa que desarrolló una alergia al humo. Si es de raza con ojos saltones como los chihuahuas o pugs el humo puede provocar un lagrimeo excesivo o contraer conjuntivitis.