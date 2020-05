En el olvido, ícono de Matamoros

En severo descuido se encuentra la plaza principal de Matamoros, misma que tiene los pisos destruidos, áreas verdes secas, así como los bebederos públicos y la fuente sin agua.

Las dependencias locales encargadas de dar el mantenimiento adecuado a la plaza principal "Benito Juárez", que debería estar en óptimas condiciones porque es uno de los íconos del municipio y principal paseo público, no se ocupan de ella.

La plaza además se encuentra frente a la presidencia municipal, sin embargo, en un recorrido realizado por ese lugar público, se observó que deja mucho qué desear.

Desde que se remodeló esa plaza principal, hace dos administraciones municipales, no se ha hecho mayor inversión en la zona. Únicamente se ocupan del barrido diario, pero no es visible ninguna rehabilitación de los jueguitos infantiles, las banquetas de las calles de la plaza que cada vez están más destruidas, los bebederos nunca funcionaron, no tienen agua, el área de skate luce toda grafiteada y la fuente es usada como depósito de basura.

Los jardines prácticamente se están quedando "pelones" mientras que hay zonas donde ya incluso no hay arbustos.

Los contenedores de basura, regularmente se encuentran rebosantes de basura y duran varios días, al igual que en sus corredores donde abundan los desechos que arrojan los ciudadanos.