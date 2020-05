Con caravana, exigen renuncia de AMLO en Torreón

Sonando el claxon, sacando banderas de México por la ventana y lanzando gritos en medio del tráfico, cientos de laguneros exigieron durante el sábado la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de las protestas nacionales del llamado "Frente Nacional AntiAMLO".

Fue en punto de las 09:00 horas que se comenzó con una aglomeración de vehículos en el cruce de la avenida Juárez y el bulevar Diagonal Reforma, situación que generó desorden vial y tránsito lento por más de una hora.

Poco a poco las camionetas y automóviles, muchos de modelo reciente y hasta de lujo, se ubicaron en el carril de baja velocidad del bulevar Diagonal Reforma. Escoltados por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón avanzaron hacia la zona Centro, donde programaron terminar el recorrido que se planeó desde hace varios días en las redes sociales, acciones a nivel nacional que convocó el mismo "Frente Nacional Anti AMLO" en Facebook y Twitter principalmente, también haciendo tendencia el tema #AMLOVeteYa durante varias horas del mismo sábado.

Algunas personas incluso se atrevieron a pintar mensajes en los costados de sus vehículos, en casi todos los casos haciendo alusión a la crisis económica o los efectos de la pandemia del COVID-19 en el país: "es un inepto, debe renunciar ya, no lo queremos como presidente porque no ha hecho más que atacar a la oposición, no entiende el señor, por eso estamos manifestándonos así", reclamó uno de los automovilistas que circulaba por bulevar Independencia.

Según estimaciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad, fueron más de 800 vehículos los que terminaron su recorrido de protesta en la Plaza Mayor de Torreón. No se registraron mayores incidentes, solamente reclamos entre algunos conductores que señalaron su inconformidad con el bloqueo y ocupación de carriles de los manifestantes, así como con la tardanza que tuvieron al llegar a sus destinos.

Cerca de las 11:00 horas los vehículos estaban haciendo ya su arribo formal a la Plaza Mayor de Torreón desde la avenida Matamoros, previamente habían cruzado la calzada Colón y sonando lo máximo posible sus claxons, algunos curiosos desde negocios y domicilios salieron a sus puertas para observar y grabar lo que estaba ocurriendo, se dieron así reacciones diversas ante los mensajes que se leían desde las unidades.

No pasaron más de 10 minutos cuando algunos de los quejosos, a pesar del riesgo de contagio del COVID-19, decidieron estacionarse en los alrededores de la Plaza Mayor y bajar de sus vehículos para extender la protesta de forma física, se comenzaron así a aglomerar frente al edificio de la Presidencia Municipal.

Ahí desplegaron lonas con los logotipos del mismo Frente Nacional Anti AMLO, aunque esas acciones no fueron apoyadas por la mayoría de los manifestantes, quienes decidieron seguir de largo en los alrededores de la presidencia municipal y no aglomerarse en ese sitio.

Entre quienes determinaron seguir la manifestación frente a la presidencia de Torreón también se encontraban adultos mayores, quienes afirmaron en algunos casos sentirse "decepcionados" de López Obrador, otros además de reclamar por el mandatario federal, mostraron cartulinas con mensajes alusivos al "Frente Nacional por la Familia" y la "protección de la vida".

Antes de retirarse, algunos de los organizadores tomaron megáfonos y avisaron a los presentes en la Plaza Mayor que las protestas regresarán, definieron un plazo de 14 días para que se tenga ya una nueva organización similar y se haga otra manifestación por calles de Torreón, de igual forma utilizando vehículos y entre vialidades de alta circulación para "llamar la atención".