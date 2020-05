Será obligatorio el cubrebocas en CDMX

Para llevar a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, tras la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno capitalino estableció que a partir del 1 de junio será obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que habiten o transiten por la capital.

En la Gaceta Oficial local se publicaron los lineamientos para la ejecución de este plan, en el que se refiere, entre otras cosas, que las empresas no podrán despedir a los trabajadores que presenten síntomas compatibles con el COVID-19 o hubieren resultado positivos de la enfermedad mediante la aplicación de pruebas.

Además, deberán cumplir con las condiciones, horarios y jornadas de trabajo que se acuerden con la administración central.

A los capitalinos se les recomienda seguir los protocolos de prevención, como es el estornudo de etiqueta, no escupir, usar goggles o caretas para todas las personas en espacios públicos abiertos o cerrados; usar gel antibacterial o lavarse las manos de manera frecuente; no tocarse la cara, ojos y boca; no llevar a cabo saludos que impliquen contacto físico y mantener la distancia de metro y medio entre personas; evitar el uso de joyería, corbata, barba y bigote, por ser reservorios de virus y demás microorganismos.

Ante la reapertura, este 1 de junio, de actividades relacionadas con la construcción, minería, fabricación de equipo de transporte, manufactura relacionada con la producción de autopartes, servicios funerarios, servicio de reparación y mantenimiento, bancos y servicios financieros, servicio de apoyo a los negocios, manejo de residuos y servicios de remediación, venta de bicicletas y producción de cerveza, se establece que los empleadores tendrán la responsabilidad de establecer lineamientos, protocolos o reglas para evitar contagios dentro de los espacios donde laboran.

Entre estas acciones se tendrá que fomentar el trabajo a distancia y de manera obligatoria para personas vulnerables; mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) entre personas y señalética para indicar flujos y medidas de distanciamiento en los espacios.

Igualmente, tendrán que colocar tapetes desinfectantes en las entradas de los centros de trabajo; sanitizar las herramientas de trabajo, evitando que sean compartidas entre los que ahí se encuentran, realizar limpieza exhaustiva de las instalaciones y sanitización frecuente de los establecimientos.