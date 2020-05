Fue un error que llegara David Moyes: 'Chicharito'

- Javier Hernández, delantero del LA Galaxy, recordó junto con Rio Ferdinand algunas vivencias mientras jugaron en el Manchester; sin embargo, dejó clara su postura por el cambio de banquillo de Alex Ferguson por David Moyes.

"Nunca tuvimos nada personal Moyes y yo. Fue un error que lo llevara. No por él, no era malo, pero pensaron que iban a tomar el reemplazo del jefe, de Sir Alex, tan rápido... Imposible", dijo el mexicano en entrevista con Ferdinand en The Locker Room.

Incluso, "Chicharito" recriminó la falta de oportunidad con Moyes.

"Cambió carreras que pudieron haber sido mejores. Rafael, yo, Danny Welbeck y muchos que necesitaban jugar. Trajeron a David Moyes y no voy a cuestionar si fue un buen entrenador, pero no entiendo cómo es posible, ¿cuál es la palabra?, no fue humilde".

Sobre su mentor en el Manchester United, Chicharito refirió que prácticamente no tenía reemplazo.

"Ni ahora con Pep Guardiola, Jose Mourinho y Klopp, ni siquiera están en el mismo nivel del jefe. Están en camino de tratar de llegar ahí.

"Sir Alex se aseguraría de que cada vez que ocurriera algo (altercado entre jugador y entrenador), después del juego en los próximos días, se aseguraría de que no lo tomara personal. Podríamos tomar una copa, pasar el rato y arreglarlo", agregó el ariete.

Después de opinar sobre estilos de juegos y los mejores goleadores de Europa, Ferdinand le hizo una confesión a Hernández, sobre su llegada al conjunto de los Red Devils.

"Era una locura porque habíamos oído hablar de que 'estamos firmando a alguien, un joven delantero mexicano'. Yo pensaba, ¿alguien como Hugo Sánchez? No te conocía. Jim Lawlor, con quien hablé mucho, fue el tipo que te descubrió. Le pregunté cómo eras. Él dijo: 'Río, este chico marcará goles. No te preocupes, este chico marcará goles".