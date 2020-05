Reitera que no ha terminado la cuarentena

La cuarentena no ha concluido en este municipio y no podemos bajar la guardia ante el COVID-19, declaró el director de Seguridad Pública Municipal, Zacarías Espino, luego de informar sobre la detención de dos personas por no acatar las medidas preventivas.

Tras afirmar que la ciudadanía en general ha bajado la guardia ante el COVID-19, el jefe policial precisó que se han intensificado las acciones llegando incluso a detenciones de personas que se rehúsan a usar el cubrebocas. Espino Andrade informó que los elementos de esa corporación policial colocaron filtros y realizaron rondines sorpresa por distintos rumbos de la ciudad, con la intención de dejar en claro que la cuarentena no ha terminado en la ciudad de Lerdo y hay que seguir firmes en cuanto a las medidas preventivas. Los filtros se han colocado en diferentes partes, en los cuales se exhorta a los ciudadanos a utilizar el cubrebocas aún en automóviles, así como también realizar la invitación a quedarse en casa, ya que la cuarentena en la ciudad de Lerdo no ha concluido, enfatizó Espino Andrade. Reiteró que continúan realizando visita sorpresa a los espacios públicos y han detectado que hay mucha gente haciendo sus actividades sin cubrebocas. El pasado viernes, en operativo sorpresa, elementos de Seguridad solicitaron a dos ciudadanos el colocarse el cubrebocas y ante la negativa a hacerlo, fueron detenidos para realizar trabajos comunitarios en la ciudad, como parte de la sanción a que se hicieron acreedores. "Vamos a seguir con las acciones, ahorita Lerdo está en un punto tranquilo en cuanto a contagios, pero la indicación es que no bajemos la guardia y sigamos invitando a la ciudadanía a quedarse en casa si no es necesario", dijo por último. La Secretaría de Salud del Estado de Durango informó ayer por la noche que Lerdo tiene 17 casos positivos y dos decesos por COVID-19, aunque todavía lejos de Gómez Palacio, que registra 133 casos y 14 decesos.