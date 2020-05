Españoles se resisten a dejar el confinamiento

Han transcurrido dos meses desde la última entrevista. Blanca, Luis y David se encontraban confinados en aquel entonces a causa de la pandemia de COVID-19 que azotaba de lleno a España. Ahora, sus diferentes regiones se encuentran en la fase 1 y esperando la 2 de la desescalada.

El país ibérico ha pasado, desde entonces, del estado de alarma a contar por decenas las muertes diarias por el virus; sin embargo, el haber acumulado 27 mil 119 decesos y más de 239 mil contagiados sigue causando escozor en los españoles.

Luis reside en Sevilla, donde aguardó con tareas domésticas los principios de mayo, en que la región entró a la fase 1. David es de Levante, en Valencia, que desde hace semanas permite salir por dos horas diarias a sus habitantes.

Blanca vive en Madrid, donde debido a los casos y decesos contabilizados, se retrasó el desconfinamiento; sin embargo, el permanecer en casa y continuar extremando medidas tendrá que ser común unos días más para ella, pues pasó cerca de un mes en el hospital con síntomas de COVID-19, aunque todas las pruebas practicadas dieron negativo.

A pregunta sobre si consideran que su país está listo para la reapertura, los españoles se muestran esperanzados, pero cautelosos.

Luis no batalla en contestar que "no", aunque reconoce que hay empresas con grandes pérdidas y le preocupa el que la educación esté parada.

Blanca, por su parte, se apoya en las cifras y le da aliento el que baje el número de muertos. Ella no se opone totalmente a una reapertura, pero considera que "debemos hacerlo con mucha precaución".

En tanto, David sí duda y señala que "si fuese un test yo habría contestado con la opción de 'No sabe/No contesta'. Pero como bien dice Blanca, debemos reincorporarnos con medidas de seguridad, porque se ha reducido el número de fallecidos y de contagios, pero sigue habiendo".

Con la pandemia instalando su epicentro en América Latina, países como México han echado a andar planes para lo que han llamado la "nueva normalidad", que supone el retomar gradualmente algunas actividades esenciales. Sin embargo, pese a que acciones incluso de esparcimiento ya están permitidas en algunas zonas de España, sus residentes no se confían.

"Yo llevo dos meses encerrado sin ver a mis amigos y a mi mis amigos me preguntan: 'oye, ¿por qué no sales?' Y yo les digo que tengo miedo", narra Luis sobre cómo enfrenta su actual realidad, agregando que "el saber que el virus está ahí" y el que "no salga aún la vacuna", no le permiten la tranquilidad total para desconfinarse por completo.

Blanca se apega a las recomendaciones médicas y señala que "yo sí tengo un poco de miedo de salir a la calle y contagiarme", dado que ahora está "un poco delicada de salud" tras haber sido diagnosticada con espasmos pulmonares.

Al respecto, David se dice "valiente" y asegura confiar en que "es una cuestión de suerte" contraer el virus o no, basando esa confianza en "lo que diga el personal sanitario o los políticos".

Sobre el futuro, los tres se dicen a la espera de retomar su vida normal cuando la pandemia esté controlada o haya una vacuna; no obstante, son enfáticos en que por un largo periodo seguirán tomando medidas de seguridad en lo personal.

"Yo creo que la vida será con precaución y la vida futura igual", dice Luis, reconociendo al mismo tiempo que el COVID-19 tendrá un impacto en su historia.

David coincide en este punto con Luis y afirma que "el miedo al virus siempre va a estar latente en todo el mundo. Y nos seguirá dando miedo darnos las muestras de afecto y nos preocupará el guardar las distancias de seguridad".

Blanca respalda también a los dos y advierte con ellos que las medidas similares a la "Sana Distancia" mexicana deben seguir, pues como señaló David, en el futuro "habrá mucho pesimismo por miedo" a contraer el virus, aunque, como declara Blanca, la esperanza es una vacuna, para que "la gente ya no tenga miedo a abrazarse".