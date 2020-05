Perdí el gusto y olfato, dice Ignacio Zamudio

l entrenador Ignacio Zamudio, quien dirige a la campeona mundial en caminata Alegna González, ya superó la enfermedad del COVID-19 y, para su fortuna, sin riesgo de gravedad y por consiguiente sin hospitalización.

Zamudio, quien como competidor fue sexto lugar en 20 kilómetros de caminata en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996, compartió la convivencia que tuvo durante unas dos semanas con los síntomas de esa enfermedad.

Sintió dolor de cuerpo como si hubiera sido un fuerte resfriado y eso lo vivió unos dos días con intensidad y luego empezó a disminuir la molestia hasta sentirse bien en ese aspecto.

La garganta reseca sí le duró como dos semanas, "eso sí me llamó la atención porque nunca me había pasado. Al inicio de la enfermedad hablé con médicos y fue en este periodo de la garganta reseca cuando de plano me confirmaron que era COVID-19".

El entrenador habló con doctores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y otros especialistas en la materia, quienes le hicieron el diagnóstico, le confirmaron esta enfermedad y le pidieron que siguiera en casa, porque no era necesario ninguna hospitalización.

También perdió los sentidos del gusto y el olfato. "Incluso, ya no tenía dolor de cuerpo ni garganta reseca y seguía sin gusto y olfato, lo cual me duró una semana más, pero sin problemas, simplemente no le encontraba sabor a lo que comía y bebía (risas)".

Nunca le tuvo pánico al asunto porque trató de ver y escuchar y hablar con distintos médicos que le dieron seguimiento a su caso, además de no estar dentro del cuadro de riesgo y más por no padecer enfermedades preexistentes, como son diabetes, hipertensión y otras.

Otros factores saludables a su favor es que, aunque ya no compite, realiza actividad física y el deporte fortalece el sistema inmunológico de las personas, y también tomó vitaminas B y C y unos complementos vitamínicos que son para usos normales de los atletas.

"Por toda esta interacción que tuve con los médicos entendí que a todos nos va a dar y me dije que 'si me va a dar, entre más pronto mejor', no lo andaba buscando, pero en algún lugar y momento alguien me lo pegó y ya brinqué esa brecha", expresó.

Ignacio Zamudio, quien vive cerca de Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, no ha parado de ejercitarse y trota alrededor de ese recinto y remata sobre el Canal de Río Churubusco, que tiene en su camellón una pista con tartán y cumple una distancia de siete kilómetros.

"Hay que mantenerse en forma, como entrenador dar el ejemplo y para estas enfermedades inesperadas estar resistentes", concluyó el Premio Nacional del Deporte 2019.